Muere Jane Lapotaire, actriz de 'The Crown', a los 81 años

La actriz británica Jane Elizabeth Marie Lapotaire, destacada por su interpretación de la princesa Alicia de Battenberg en la serie de Netflix The Crown, falleció el pasado 5 de marzo a los 81 años de edad. El anuncio fue dado a conocer a través de las redes sociales de la Royal Shakespeare Company (RSC), compañía con la que tuvo una estrecha relación desde 1974.
Aunque se confirmó su muerte, no se han revelado las causas del fallecimiento. Hasta el momento, tampoco se ha emitido información adicional sobre posibles problemas de salud previos.
Lapotaire, formada en la Bristol Old Vic Theatre School, consolidó su carrera en el teatro clásico británico bajo la dirección de figuras como Laurence Olivier, actuando tanto en la RSC como en el National Theatre. Su consagración internacional llegó con el papel de Edith Piaf en la obra Piaf (1978), por el cual obtuvo el Premio Tony a la Mejor Actriz en 1981 y el Premio Olivier.
En televisión, también dejó huella con su interpretación de Marie Curie en 1977, pero fue su participación en The Crown (2019) como la madre de la duquesa de Edimburgo, la princesa Alicia de Battenberg, lo que la acercó a nuevas generaciones de espectadores.
En el año 2000, su vida y carrera dieron un giro tras sufrir una hemorragia cerebral masiva mientras impartía una clase magistral en París. Tras una larga recuperación, exploró la escritura y publicó memorias aclamadas como Time Out of Mind (2003) y Everybody's Daughter, Nobody's Child (2007).
Por su trayectoria artística y contribución al teatro británico, fue nombrada Comendadora de la Orden del Imperio Británico (CBE). Su legado perdurará en el escenario y la pantalla como una de las intérpretes más intensas y precisas de su generación.