Muere Jane Lapotaire, actriz de 'The Crown', a los 81 años

La actriz británica Jane Lapotaire, reconocida por su papel como la princesa Alicia de Battenberg en 'The Crown' y ganadora de los premios Olivier y Tony, falleció el 5 de marzo a los 81 años. La Royal Shakespeare Company confirmó la noticia, aunque no se revelaron las causas de su muerte.

Xavier Rivera Martinez el 12/03/2026 05:10 PM.
Espectáculos