Netflix desarrolla serie sobre la apasionada vida de Frida Kahlo y Diego Rivera

Netflix anunció el desarrollo de una nueva serie sobre la turbulenta relación y trayectoria artística de Frida Kahlo y Diego Rivera, con dirección de Patricia Riggen y Gabriel Ripstein, y producción de Mónica Lozano. El proyecto, basado en un libro de Claire Berest, explorará su vida íntima y el contexto político y cultural del México del siglo XX.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 12/03/2026 11:28 AM.
En Espectáculos y editada el 12/03/2026 12:08 PM.