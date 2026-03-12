Netflix desarrolla serie sobre la apasionada vida de Frida Kahlo y Diego Rivera

Netflix anunció este jueves el desarrollo de una nueva serie centrada en la intensa y conflictiva vida de los icónicos artistas mexicanos Frida Kahlo y Diego Rivera. La producción explorará tanto su relación personal como su legado artístico y político en el contexto del México del siglo XX, una época marcada por transformaciones sociales profundas.
Según el comunicado de la plataforma, la serie abordará "la apasionada y turbulenta" historia de amor entre Kahlo y Rivera, así como el entorno cultural que influyó en su obra. También se adentrará en las contradicciones personales de Rivera, destacando cómo su genio creativo coexistió con sus conflictos internos, y cómo su relación con Kahlo se convirtió en un "campo de batalla y espectáculo público".
El proyecto será dirigido por Patricia Riggen y Gabriel Ripstein, con producción ejecutiva de Mónica Lozano a través de Alebrije Producciones. La adaptación está basada en el libro de la escritora francesa Claire Berest, y contará con María Renée Prudencio como jefa de guion.
Aunque aún no se ha anunciado el elenco ni la fecha de estreno, la serie se encuentra actualmente en desarrollo. Frida Kahlo (1907–1954), reconocida por sus autorretratos que abordan el dolor, la identidad y la cultura mexicana, y Diego Rivera (1886–1957), figura central del muralismo mexicano, mantuvieron una relación intensa: se casaron en 1929, se divorciaron en 1939 y volvieron a unirse en 1940, todo mientras consolidaban su influencia en el arte y la política del país posrevolucionario.