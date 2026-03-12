Nicole Kidman revela incómodo momento con Alexander Skarsgård por mal aliento

La reconocida actriz australiana Nicole Kidman no dudó en compartir una anécdota incómoda vivida durante el rodaje de la exitosa serie de HBO Big Little Lies, en la que trabajó junto al actor sueco Alexander Skarsgård. En una reciente entrevista para el pódcast Las Culturistas, conducido por Matt Rogers y Bowen Yang, Kidman reveló que un momento íntimo frente a las cámaras se volvió desagradable debido al mal aliento de su coestrella.
Según relató la ganadora del Óscar, minutos antes de grabar una escena romántica, Skarsgård había consumido un sándwich de falafel, lo que generó un fuerte olor en su boca. «El mal aliento es un límite absoluto para mí», confesó Kidman, quien, pese al incidente, aclaró que mantiene una relación cordial con el actor.
La intérprete, de 58 años, aprovechó la ocasión para destacar la importancia de la higiene personal en los sets de filmación, especialmente en escenas que requieren cercanía física. Incluso bromeó sobre cómo perder el olfato durante un contagio de COVID-19 fue, en cierto sentido, una ventaja inesperada para su trabajo.
Big Little Lies, aclamada serie dramática que combina misterio y tensión emocional, podría regresar con una tercera temporada. Tanto Kidman como Skarsgård fueron galardonados en los Premios Primetime Emmy por sus actuaciones: ella como mejor actriz principal y él como mejor actor de reparto.
La franqueza de Kidman al compartir experiencias detrás de cámaras refuerza su reputación como una de las figuras más auténticas y comprometidas de Hollywood.