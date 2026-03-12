Nicole Kidman revela incómodo momento con Alexander Skarsgård por mal aliento

...

La actriz Nicole Kidman reveló un incómodo episodio durante el rodaje de 'Big Little Lies', cuando su coestrella Alexander Skarsgård se acercó a filmar una escena de beso tras comer un sándwich de falafel. La ganadora del Óscar destacó la importancia de la higiene personal en el set.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 12/03/2026 02:02 PM.
En Espectáculos y editada el 12/03/2026 01:31 PM.