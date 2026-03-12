Osvaldo Benavides y Esmeralda Pimentel revelan los detalles de su ruptura y sorpresivo reencuentro

Los actores mexicanos Osvaldo Benavides y Esmeralda Pimentel abrieron un capítulo íntimo de sus vidas al revelar en el podcast Se Regalan Dudas los pormenores de su ruptura sentimental, una decisión marcada por visiones distintas sobre la maternidad y la formación de una familia.
Benavides aseguró que desde las primeras citas fue claro con Pimentel: no deseaba tener más hijos. Por su parte, la actriz admitió que aunque en ese momento no tenía claridad sobre el matrimonio, sí anhelaba construir una familia, lo que generó tensiones progresivas en la relación.
Con el paso del tiempo, la relación se volvió central en la vida de Pimentel, quien confesó haber reorganizado gran parte de su existencia en torno al vínculo. Durante cinco años, invirtió gran parte de su energía emocional en la pareja, lo que hizo que la separación tuviera un profundo impacto en su bienestar y en su identidad personal.
Ambos acudieron a terapia con el objetivo de cerrar el ciclo sentimental. Sin embargo, el proceso derivó en un inesperado reencuentro emocional. Durante la sesión, reconocieron que aún sentían atracción y conexión. "Ya, güey, ya, deja de luchar", le dijo Benavides, según relató Pimentel, antes de que ambos se abrazaran y decidieran dar una nueva oportunidad a la relación.
Actualmente, la pareja asegura estar replanteando límites, equilibrando su vínculo con sus carreras individuales y otros aspectos de sus vidas. Admiten que el proceso de reconstrucción continúa, pero con mayor conciencia y comunicación que en el pasado.