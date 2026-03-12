Pussycat Dolls anuncian regreso con gira mundial y nuevo sencillo 'Club Song'

Tras más de cinco años de ausencia, The Pussycat Dolls anunciaron este jueves su esperado regreso a la música con una nueva etapa como trío integrado por Nicole Scherzinger, Kimberly Wyatt y Ashley Roberts. El grupo, originario de Los Ángeles, confirmó el lanzamiento de su primer sencillo inédito en años, titulado Club Song, que servirá como carta de presentación para su próxima gira mundial.
La gira iniciará el próximo 5 de junio en el Acrisure Arena de Palm Desert, California, y continuará por diversas ciudades de Estados Unidos antes de trasladarse a Europa. Entre los destinos confirmados figuran Praga, Copenhague y otras capitales europeas, con clausura programada para el 13 de octubre en Londres.
Además del regreso escénico, las artistas celebrarán el relanzamiento de sus álbumes emblemáticos PCD (2005) y Doll Domination (2008), que serán reeditados el 8 de mayo. Estos trabajos, que incluyeron éxitos globales como Don't Cha, Buttons y When I Grow Up, consolidaron al grupo como uno de los más exitosos del pop y R&B en la década de 2000.
Originalmente formadas como compañía de danza, The Pussycat Dolls dieron el salto a la industria musical en 2005 y acumularon millones de copias vendidas antes de su primera disolución en 2010. Su regreso en formato reducido marca un nuevo capítulo para el icónico grupo femenino, ahora bajo el liderazgo indiscutible de Nicole Scherzinger.