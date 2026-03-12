Pussycat Dolls anuncian regreso con gira mundial y nuevo sencillo 'Club Song'

...

The Pussycat Dolls regresan como trío con Nicole Scherzinger, Kimberly Wyatt y Ashley Roberts, tras más de cinco años de pausa. Confirmaron una gira mundial que inicia en junio en California y concluye en octubre en Londres, además del lanzamiento de su nuevo sencillo 'Club Song' y la reedición de sus álbumes clásicos.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 12/03/2026 02:50 PM.
En Espectáculos y editada el 12/03/2026 04:04 PM.