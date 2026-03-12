Ricardo Hill, de 'La Hora Pico', enfrenta enfisema pulmonar y deterioro cognitivo a sus 65 años

El actor y comediante mexicano Ricardo Hill, reconocido por su icónico personaje 'El Teacher' en el programa La Hora Pico, enfrenta una delicada situación de salud que ha transformado su vida en los últimos años. A sus 65 años, Hill padece enfisema pulmonar y deterioro cognitivo neuronal, condiciones que lo mantienen bajo supervisión médica constante y han limitado significativamente su actividad diaria.
En 2020, los médicos le diagnosticaron enfisema pulmonar, una afección que forma parte de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). Esta condición provoca un deterioro progresivo del tejido pulmonar, afectando la capacidad de intercambiar oxígeno y causando falta de aire, fatiga y dificultad para realizar tareas básicas. Hill ha reconocido que su larga historia de tabaquismo, iniciada desde joven, fue un factor determinante en el desarrollo de esta enfermedad, cuyos daños son irreversibles.
A esta condición respiratoria se sumó, hace aproximadamente dos años, un diagnóstico de deterioro cognitivo neuronal o conductual, un trastorno que puede preceder a enfermedades como la demencia. Aunque aún conserva cierta independencia, presenta dificultades para concentrarse, recordar información y mantener conversaciones fluidas, por lo que requiere seguimiento neurológico continuo.
Además del impacto físico, Hill ha hablado abiertamente sobre las consecuencias emocionales de su estado. Confesó sentir temor frecuente ante la muerte, lo que lo ha llevado a recibir terapia psicológica para manejar la ansiedad y el miedo. Actualmente vive con su hermano, quien lo apoya en su cuidado diario. Aunque se consideró su traslado a La Casa del Actor, espacio para artistas retirados, prefirió permanecer en su hogar.
Su rutina actual es tranquila: dedica su tiempo a ver películas, leer y resolver crucigramas. A pesar de las limitaciones, extraña el escenario y el contacto con el público. Algunos compañeros del medio han organizado eventos solidarios para apoyarlo con sus gastos médicos, reflejando el cariño que aún despierta en la comunidad artística.
Ricardo Hill continúa enfrentando su situación con fortaleza, con el objetivo de mantenerse estable y avanzar día a día, mientras recibe el respaldo de su familia y colegas.