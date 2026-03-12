Ricardo Hill, de 'La Hora Pico', enfrenta enfisema pulmonar y deterioro cognitivo a sus 65 años

El actor y comediante Ricardo Hill, conocido por su personaje 'El Teacher' en 'La Hora Pico', lucha contra el enfisema pulmonar y un deterioro cognitivo desde 2020; a sus 65 años, depende del apoyo familiar y atención médica constante, mientras mantiene una vida tranquila alejado de los escenarios.

