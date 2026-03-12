Sergio Mayer defiende su participación en 'La Casa de los Famosos': 'Hice las cosas con ética'

...

El diputado federal con licencia Sergio Mayer respondió a las críticas tras su salida del reality show 'La Casa de los Famosos' y la suspensión provisional de sus derechos partidistas por Morena, asegurando que actuó con transparencia, legalidad y profesionalismo.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 12/03/2026 04:50 AM.
En Espectáculos y editada el 12/03/2026 05:05 AM.