Sergio Mayer defiende su participación en 'La Casa de los Famosos': 'Hice las cosas con ética'

Tras su eliminación del reality show La Casa de los Famosos el 9 de marzo de 2026, el diputado federal con licencia Sergio Mayer rompió el silencio y defendió su participación en el programa, afirmando que cumplió con todos los protocolos legales y éticos. "Yo hice las cosas con ética, con profesionalismo y respeto hacia el público", declaró el exintegrante de Garibaldi, en medio de una creciente polémica política y mediática.
Mayer ingresó al reality como habitante sorpresa tras solicitar una licencia indefinida a la Cámara de Diputados, medida que fue notificada tanto al órgano legislativo como a su partido, Morena. "Yo en este momento soy diputado con licencia. Ya regreso a mis actividades la próxima semana, ese fue mi compromiso, también con mi partido yo pedí licencia, avisé", explicó durante una entrevista para En casa con Telemundo.
Su participación, sin embargo, generó controversia dentro del partido. El 24 de febrero, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena (CNHJ) emitió una suspensión provisional de sus derechos partidistas bajo el expediente CNHJ-CM-068/2026, argumentando que su presencia en un programa de entretenimiento afectaba la imagen institucional del partido. Pese a ello, Mayer mostró disposición para acatar los procesos internos: "Si ellos consideran que tengo que pasar un juicio de honor y justicia, así lo haré; si consideran que tenemos que platicar, lo haré. No tengo ningún problema".
En redes sociales, la discusión se polarizó. Mientras algunos cuestionaron la congruencia entre el servicio público y la exposición mediática, otros respaldaron su derecho a ejercer su carrera artística. Mayer insistió en que su decisión no violentó ninguna norma: "Me hubiera encantado tener una mayor estadía, pero el público decidió que me quemara; así es mi juego, lo asumo y lo confronto".
El legislador confirmó que tiene previsto reincorporarse a sus funciones en la Cámara de Diputados en los próximos días, en apego a los lineamientos partidistas y legislativos. La controversia, no obstante, permanece abierta, mientras Morena evalúa el futuro político de uno de sus diputados más mediáticos.