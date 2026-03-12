Sugey Ábrego sufre traumatismo craneoencefálico tras resbalón en la ducha

La actriz y conductora mexicana Sugey Ábrego fue hospitalizada tras sufrir un traumatismo craneoencefálico luego de resbalarse y golpearse la cabeza en la ducha. A pesar del fuerte impacto, continuó con sus actividades, incluyendo una presentación teatral, antes de recibir atención médica.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 12/03/2026 04:45 AM.
En Espectáculos y editada el 12/03/2026 04:57 AM.