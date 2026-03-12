Sugey Ábrego sufre traumatismo craneoencefálico tras resbalón en la ducha

La actriz y conductora mexicana Sugey Ábrego fue hospitalizada tras sufrir un traumatismo craneoencefálico luego de un accidente doméstico en el que se resbaló y cayó dentro de la regadera, según reveló ella misma a través de un video en sus redes sociales.
"Tuve un golpe muy fuerte en mi cabeza y sufrí un traumatismo craneoencefálico", detalló Ábrego, quien explicó que, al no presentar heridas visibles ni sangrado, decidió continuar con sus actividades del día, entre ellas una función de teatro. Sin embargo, las complicaciones derivadas del impacto cerebral comenzaron a manifestarse durante la presentación.
A pesar de su estado, la artista cumplió con su compromiso escénico gracias al apoyo de su equipo de trabajo, a quienes agradeció públicamente por su solidaridad y asistencia durante la emergencia. Posteriormente, fue trasladada a un hospital donde recibió atención médica especializada.
Actualmente, Sugey Ábrego se encuentra en proceso de recuperación. Su caso ha generado preocupación entre sus seguidores y ha puesto en evidencia los riesgos de subestimar los golpes en la cabeza, incluso cuando no hay lesiones externas visibles.