Susana Zabaleta critica a Sergio Mayer por ir a La Casa de los Famosos tras dejar el Congreso

La cantante y actriz Susana Zabaleta volvió a encender el debate público al criticar sin filtros la decisión de Sergio Mayer de dejar su cargo como diputado federal para participar en la nueva temporada del reality La Casa de los Famosos. Durante una entrevista con Chumel Torres en Radio Fórmula, Zabaleta no ocultó su molestia y lanzó duras palabras contra el actor y exfuncionario.
“Oye, qué pinche descaro de este hijo de su p.. madre”, dijo entre risas irónicas, frase que rápidamente se volvió viral en redes sociales. Tras la reacción inicial, la intérprete profundizó en su postura: “Es frustrante que la gente no trabaje para nuestro país”, afirmó, evidenciando su descontento con quienes ocupan cargos públicos y luego los abandonan por oportunidades en el entretenimiento.
La polémica se intensificó tras conocerse que Mayer solicitó licencia a su cargo en la Cámara de Diputados para integrarse al programa de televisión, decisión que ha generado un amplio debate sobre la seriedad y responsabilidad de los representantes populares. Zabaleta cuestionó directamente la priorización de intereses personales sobre el servicio público, en un contexto en el que la credibilidad hacia figuras que transitan entre la política y el espectáculo está bajo escrutinio.
Las declaraciones de la artista han dividido opiniones: mientras algunos internautas respaldan su postura y coinciden en que los cargos públicos deben tomarse con seriedad, otros defienden el derecho de Mayer a tomar decisiones sobre su carrera. No obstante, el comentario de Zabaleta ha marcado uno de los momentos más comentados de la entrevista y reavivó el debate sobre la ética en la función pública.
Por el momento, Sergio Mayer no ha emitido una respuesta formal a las críticas. Mientras tanto, la polémica sigue ganando fuerza en plataformas digitales, donde el cruce de opiniones entre arte, política y responsabilidad social continúa dominando la conversación.