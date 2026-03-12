Susana Zabaleta critica a Sergio Mayer por ir a La Casa de los Famosos tras dejar el Congreso

La cantante y actriz Susana Zabaleta criticó con dureza a Sergio Mayer por abandonar su cargo como diputado para ingresar al reality 'La Casa de los Famosos', calificando como 'frustrante' que figuras públicas no trabajen por México. Sus declaraciones, hechas en Radio Fórmula, desataron polémica en redes sociales.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 12/03/2026 05:40 PM.
En Espectáculos y editada el 12/03/2026 04:47 PM.