Warwick Davis recibe la Orden del Imperio Británico en emotiva ceremonia en Windsor

...

El actor británico Warwick Davis fue condecorado con la Orden del Imperio Británico (OBE) por su destacada trayectoria en el cine y su labor benéfica, en una ceremonia en el Castillo de Windsor encabezada por el príncipe Guillermo, quien destacó con un gesto de respeto al inclinarse para honrarlo.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 12/03/2026 12:02 PM.
En Espectáculos y editada el 12/03/2026 11:53 AM.