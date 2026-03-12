Warwick Davis recibe la Orden del Imperio Británico en emotiva ceremonia en Windsor

El actor británico Warwick Davis, reconocido por sus icónicos papeles en las franquicias de Harry Potter y Star Wars, recibió este jueves 12 de marzo de 2026 la Orden del Imperio Británico (OBE) durante una ceremonia en el Castillo de Windsor, en un acto presidido por el príncipe Guillermo del Reino Unido. El galardón reconoce su extensa carrera artística, su compromiso con la inclusión y su labor humanitaria a favor de las personas con enanismo.
Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia fue cuando el príncipe Guillermo, al entregar la condecoración, se inclinó para situarse al nivel visual de Davis, quien padece displasia espondiloepifisaria congénita, una forma rara de enanismo. El actor calificó el gesto como “encantador” y destacó el respeto implícito en ese acercamiento. “Prefirió bajarse a mi altura en lugar de mirarme desde arriba. Eso dice mucho de su humanidad”, comentó Davis en un video difundido por la oficina del Palacio de Kensington.
La Orden del Imperio Británico, establecida en 1917, es uno de los reconocimientos civiles más prestigiosos del Reino Unido. El título de Oficial (OBE) otorgado a Davis honra no solo su trayectoria de más de cuatro décadas en el cine y la televisión, sino también su labor social. En 2012, junto a su difunta esposa Samantha Davis, fundó Little People UK, organización dedicada a brindar apoyo a personas con enanismo y sus familias, promoviendo la inclusión y recaudando fondos para servicios médicos y comunitarios.
Warwick Davis inició su carrera a los 11 años al interpretar al ewok Wicket W. Warrick en Star Wars: El Retorno del Jedi (1983), papel que lo catapultó al estrellato. A lo largo de su trayectoria, consolidó su presencia en grandes franquicias: fue el profesor Filius Flitwick y Griphook en la saga Harry Potter, y protagonizó la película de fantasía Willow (1988), cuya serie derivada lo reivindicó como figura central del género. Además, incursionó en la comedia con la serie Life’s Too Short, donde parodió su propia vida pública.
Además de su trabajo frente a cámaras, Davis ha asumido roles como productor y mentor de nuevos talentos, promoviendo la diversidad en la industria. En sus declaraciones, reveló que nunca planeó ser actor: “Fue mi abuela quien encontró el anuncio para Star Wars. Ella fue la verdadera razón por la que comencé”.
El príncipe Guillermo expresó su sorpresa de que Davis no hubiera sido reconocido antes: “Su impacto en el entretenimiento y en la sociedad es incalculable”. Hoy, el actor sigue activo en proyectos cinematográficos y como voz activa en campañas de representación inclusiva en los medios.