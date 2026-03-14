Adame vs Trejo: la histórica pelea mediática que sacude Ring Royale en Monterrey

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Alfredo Adame, de 67 años, y Carlos Trejo, de 62, se enfrentarán el 15 de marzo en la Arena Monterrey; ambos miden alrededor de 1.81 metros, pero Trejo llega con 97 kilos frente a los 85 de Adame, en un combate que promete ser el más mediático del Ring Royale.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 14/03/2026 11:40 AM.
En Espectáculos y editada el 14/03/2026 11:22 AM.