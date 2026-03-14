Adame vs Trejo: la histórica pelea mediática que sacude Ring Royale en Monterrey

La primera edición de Ring Royale, que tendrá lugar el 15 de marzo en la Arena Monterrey, incluirá seis combates de boxeo que mezclan deporte y espectáculo, destacando entre ellos el enfrentamiento entre el actor y conductor Alfredo Adame y el investigador paranormal Carlos Trejo. Este duelo, cargado de tensión mediática, ha generado gran expectativa no solo por su rivalidad pública, sino también por las características físicas de ambos contendientes.
Alfredo Adame, nacido el 10 de junio de 1958, tiene actualmente 67 años. Su estatura ronda entre 1.80 y 1.82 metros, y su peso aproximado es de 85 kilogramos, según reportes públicos. Durante la presentación oficial del evento en febrero de 2026, en el sur de la Ciudad de México, Adame defendió su trayectoria tras las fuertes declaraciones de Trejo, asegurando contar con el respaldo del público.
Por su parte, Carlos Trejo, conocido como el “Cazafantasmas”, nació el 21 de julio de 1963, lo que lo convierte en un hombre de 62 años. Tiene una estatura similar a la de su oponente: 1.81 metros. Sin embargo, en entrevista con el podcast 'La Taquilla', conducido por René Franco, reveló que llegará al ring con un peso de 97 kilogramos. El pesaje oficial se realizará el sábado 14 de marzo a las 14 horas.
El combate, que se llevará a cabo con guantes de 14 onzas y podrá disputarse con o sin careta, será uno de los momentos más esperados de la velada. La rivalidad entre ambos, alimentada durante años por intercambios verbales en medios, ahora se trasladará al cuadrilátero, donde finalmente se medirán fuerzas frente a un público que sigue de cerca cada detalle del evento.