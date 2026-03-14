Billy Joel reaparece en público tras diagnóstico de hidrocefalia

El legendario músico estadounidense Billy Joel, de 76 años, reapareció en público el pasado 12 de marzo en el Carnegie Hall de Nueva York, escenario que no visitaba como protagonista desde los años 70. Su presencia, aunque sin subir al escenario, marcó un momento emotivo durante el concierto homenaje The Music of Billy Joel, organizado por Michael Dorf como parte de su serie anual benéfica. Sentado junto a la cantante P!NK y su hija Willow Sage Hart, Joel observó conmovido cómo artistas como Rufus Wainwright, Rob Thomas, Itzhak Perlman, Yola y su propia hija, Alexa Ray Joel, interpretaron sus clásicos acompañados por su banda de gira.
Este evento, que recaudó más de 225,000 dólares para programas de educación musical en comunidades vulnerables, fue la primera aparición pública confirmada de Joel tras anunciar en 2025 su diagnóstico de hidrocefalia normotensiva (NPH), una condición neurológica caracterizada por la acumulación de líquido cefalorraquídeo en los ventrículos del cerebro. Esta enfermedad ha afectado su equilibrio, audición y movilidad, lo que derivó en la cancelación de su gira y presentaciones en vivo.
En una reciente entrevista con The Hollywood Reporter, Alexa Ray Joel ofreció una actualización íntima sobre el estado de salud de su padre. “Él está haciendo fisioterapia regularmente y lo está haciendo muy bien”, afirmó, destacando el compromiso del músico con su proceso de recuperación. La hija del artista reveló que Billy Joel ha adoptado cambios significativos en su estilo de vida, incluyendo una dieta ajustada y rutinas médicas estrictas, bajo supervisión especializada.
Además de los avances físicos, Alexa Ray subrayó la fortaleza emocional de su padre: “Ha enfrentado todo con una determinación admirable. No se ha rendido ni un solo día”. Esta actitud, combinada con el apoyo familiar y profesional, ha sido clave en su evolución positiva.
La hidrocefalia normotensiva, aunque compleja, puede mejorar con tratamiento multidisciplinario. Los médicos han recomendado a Joel evitar actividades de alto impacto y continuar con terapias que fortalezcan su estabilidad y función cognitiva. Aunque no hay fecha prevista para su regreso a los conciertos, su presencia en eventos como el de Carnegie Hall ha sido interpretada como una señal de avance en su recuperación.
La reaparición de Billy Joel, rodeado de amigos, familiares y admiradores, fue celebrada como un triunfo simbólico. Su legado, que incluye éxitos como Piano Man, Uptown Girl y Just the Way You Are, sigue vigente, mientras el mundo aguarda con esperanza noticias sobre su bienestar y, en su momento, un posible retorno a los escenarios.