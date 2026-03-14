Billy Joel reaparece en público tras diagnóstico de hidrocefalia

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Billy Joel, de 76 años, reapareció en el Carnegie Hall durante un concierto homenaje a su carrera, tras ser diagnosticado con hidrocefalia normotensiva en 2025. Su hija, Alexa Ray Joel, reveló que el músico se encuentra en recuperación activa con fisioterapia, cambios en su estilo de vida y una actitud mental fortalecida, mientras la familia mantiene un silencio respetuoso sobre su regreso a los escenarios.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 14/03/2026 11:30 AM.
En Espectáculos y editada el 14/03/2026 11:09 AM.