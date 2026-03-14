Fallece la actriz española Gemma Cuervo a los 91 años

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La actriz española Gemma Cuervo murió este sábado 14 de marzo en Madrid a los 91 años. Reconocida por una carrera artística de más de seis décadas, dejó un legado en el teatro y la televisión española. Su último mensaje en redes sociales, titulado 'La vida es demasiado breve', conmovió a sus seguidores.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 14/03/2026 11:45 AM.
En Espectáculos y editada el 14/03/2026 11:12 AM.