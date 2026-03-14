Fallece la actriz española Gemma Cuervo a los 91 años

El mundo del entretenimiento español se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de la actriz Gemma Cuervo este sábado 14 de marzo en Madrid, a los 91 años de edad. La noticia fue confirmada por fuentes locales y rápidamente se extendió entre colegas, familiares y seguidores, quienes expresaron su profundo pesar por la pérdida.
Nacida en Barcelona en 1934, Cuervo construyó una trayectoria artística que superó los 60 años, destacándose en más de 60 montajes teatrales y numerosas producciones audiovisuales. Su versatilidad, profesionalismo y cercanía la convirtieron en una figura querida y respetada en la industria cultural de España.
En sus últimos años, la intérprete mantuvo un perfil discreto, dedicado principalmente a su familia y su salud, aunque continuó conectada con su audiencia a través de redes sociales. Días antes de su muerte, compartió un mensaje titulado "La vida es demasiado breve", una reflexión motivacional dirigida a la juventud española que ahora adquiere un profundo significado.
Aunque aún no se han revelado los detalles oficiales sobre las causas de su fallecimiento, su partida ha conmocionado al gremio artístico. Compañeros de escena y figuras del espectáculo han rendido homenaje a su legado, recordando su talento, ética de trabajo y humanidad.
Gemma Cuervo deja una huella imborrable en el teatro, la televisión y el cine español, y su memoria perdurará en generaciones que crecieron con sus actuaciones.