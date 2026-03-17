Ángela Aguilar comparte mensaje de fortaleza familiar tras polémica mediática

En un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales, la cantante Ángela Aguilar reafirmó su fortaleza emocional gracias al respaldo inquebrantable de su familia, en medio del escándalo mediático y procesos legales que enfrenta su esposo, Christian Nodal, en México y Argentina por cuestiones relacionadas con la custodia y manutención de su hija Inti, fruto de su relación con la artista argentina Cazzu.
A través de su canal en WhatsApp, Aguilar compartió una serie de videos que reflejan momentos significativos: las presentaciones de su padre, Pepe Aguilar, en Estados Unidos; un gesto cercano de su amigo Jomari Goyso cocinando para ella; y un breve clip donde aparece tomada de la mano con Nodal, evidenciando su vínculo pese a las adversidades.
"Gracias Dios por rodearme cada vez más de gente leal. Gente genuina. Por darme una familia tan unida y tan buena, que no busca nada más allá de estar… y apoyar. De corazón, deseo que la vida les regale personas así de bonitas… sin interés, con amor de verdad, de ese que te hace sentir en casa", escribió la intérprete de 'Mis amigas las flores'.
Este mensaje llega tras dos años de intensa cobertura mediática sobre su matrimonio con Nodal, quien actualmente atraviesa un complejo proceso legal internacional. Pese a ello, Ángela ha mantenido una postura discreta pero firme, enfocándose en su carrera y en su entorno afectivo.
Asimismo, se confirmó que la ceremonia formal de boda entre Ángela Aguilar y Christian Nodal está programada para mayo de 2026 en Zacatecas, aunque aún no se define si será en el rancho familiar 'El Soyate' o en la residencia privada que ambos comparten cerca del lugar.