Ángela Aguilar comparte mensaje de fortaleza familiar tras polémica mediática

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La cantante mexicana Ángela Aguilar reafirma su apoyo familiar y emocional en medio del proceso legal que enfrenta su esposo, Christian Nodal, por temas de custodia. A través de redes sociales, destacó el concierto de su padre Pepe Aguilar en EU, su amistad con Jomari Goyso y la importancia de rodearse de personas genuinas.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 17/03/2026 01:20 PM.
En Espectáculos y editada el 17/03/2026 12:05 PM.