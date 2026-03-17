BTS lanza primer adelanto de 'SWIM', sencillo que anticipa su álbum 'ARIRANG'

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BTS estrenó el primer teaser de 'SWIM', sencillo que forma parte de su próximo álbum 'ARIRANG', con estreno programado para el 20 de marzo de 2026. El adelanto, de tono cinematográfico, muestra una narrativa intrigante centrada en un barco dentro de un museo y superó el millón de reproducciones en 20 minutos.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 17/03/2026 01:05 PM.
En Espectáculos y editada el 17/03/2026 12:03 PM.