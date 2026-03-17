BTS lanza primer adelanto de 'SWIM', sencillo que anticipa su álbum 'ARIRANG'

¡ARMY, la espera terminó! BTS dio el primer paso oficial hacia su regreso musical con el lanzamiento del teaser de SWIM, nuevo sencillo que forma parte de su próximo álbum ARIRANG, cuyo estreno está programado para el 20 de marzo de 2026. En menos de 20 minutos, el adelanto superó el millón de reproducciones, evidenciando el inmenso impacto y expectativa que rodea el retorno del grupo surcoreano.
El clip, de corta duración pero intensa carga visual, presenta una narrativa cinematográfica alejada de los formatos tradicionales. Se observa a una mujer corriendo con urgencia por los pasillos de un museo hasta llegar a una sala donde un barco emerge como pieza central de la exposición. Este elemento simbólico ha desatado múltiples teorías entre los fans sobre su relación con el concepto de SWIM y el mensaje que el grupo podría estar construyendo.
De fondo, se escucha una melodía que sugiere el tono musical del sencillo, mientras el video concluye con una voz que pronuncia claramente el título: SWIM. Aunque aún no se han revelado detalles sobre la composición o letra de la canción, el estilo del adelanto indica una apuesta por una narrativa más conceptual y artística en esta nueva etapa del grupo.
SWIM será parte del álbum ARIRANG, proyecto que marca un hito importante en la trayectoria de BTS. El disco contará con 14 canciones y retoma el nombre de una de las piezas tradicionales más emblemáticas de Corea, señalando una conexión profunda con sus raíces culturales reinterpretadas desde una perspectiva contemporánea.
Como parte de su regreso global, BTS ha programado un concierto en vivo desde Seúl para el 21 de marzo de 2026, justo un día después del lanzamiento del álbum. Este evento marcará su reaparición oficial en los escenarios y será transmitido a millones de fans alrededor del mundo.
Con este primer avance, el grupo confirma su evolución artística y su capacidad para mantener a su audiencia en vilo, anticipando lo que podría ser una de sus etapas más ambiciosas y significativas hasta la fecha.