Cancelan secuela de 'Buffy, la cazavampiros' con Sarah Michelle Gellar y Chloé Zhao

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La esperada secuela de 'Buffy, la cazavampiros', titulada 'New Sunnydale', ha sido cancelada por Hulu, según confirmó Sarah Michelle Gellar. El proyecto, que contaba con la dirección de la ganadora del Oscar Chloé Zhao y la participación de Ryan Kiera Armstrong, no avanzará más allá del piloto.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 17/03/2026 12:56 PM.
En Espectáculos y editada el 17/03/2026 11:57 AM.