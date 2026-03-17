Cancelan secuela de 'Buffy, la cazavampiros' con Sarah Michelle Gellar y Chloé Zhao

La esperada secuela de Buffy, la cazavampiros, titulada Buffy, la cazavampiros: New Sunnydale, ha sido cancelada por Hulu, confirmó este lunes Sarah Michelle Gellar, protagonista de la serie original. El anuncio pone fin a un proyecto que generó gran expectativa entre los fans desde su revelación el año pasado.
El nuevo capítulo de la franquicia, producido por 20th Television y Searchlight Television —bajo el paraguas de Disney—, planeaba un retorno de Gellar como Buffy Summers, junto con la joven actriz Ryan Kiera Armstrong como la nueva cazavampiros. La dirección estaría a cargo de Chloé Zhao, ganadora del Oscar por Nomadland, quien en la reciente alfombra roja de los premios expresó que no estaba sorprendida por la cancelación. "Las cosas pasan por algo", declaró a Variety.
En sus redes sociales, Armstrong agradeció a Gellar y Zhao por la oportunidad, destacando el respeto del equipo por la legión de seguidores de la serie original. Por su parte, Gellar expresó estar "realmente triste" por el cierre del proyecto, que buscaba honrar el espíritu de la icónica serie de los años 90.
La historia de Buffy comenzó con una película en 1992, protagonizada por Kristy Swanson, pero fue la serie de televisión (1997-2003), creada por Joss Whedon, la que consolidó su legado cultural. Aunque Hulu no ha emitido un comunicado oficial, fuentes cercanas al proyecto indican que el piloto no continuará.
Con esta cancelación, los fans deberán esperar una posible reactivación en el futuro, aunque por ahora, el destino de New Sunnydale permanece en pausa.