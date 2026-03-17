Carin León, el rostro mexicano de ‘Lighter’, la primera canción oficial del Mundial 2026

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Carin León se convierte en parte de la historia al ser elegido para la primera canción oficial del Mundial 2026, ‘Lighter’, junto al rapero estadounidense Jelly Roll. La colaboración, que fusiona country y hip-hop, marca un hito en su carrera y proyecta la música mexicana en un escenario global.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 17/03/2026 01:56 PM.
En Espectáculos y editada el 17/03/2026 01:54 PM.