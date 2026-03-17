Carin León, el rostro mexicano de ‘Lighter’, la primera canción oficial del Mundial 2026

Carin León, originario de Hermosillo, Sonora, se ha consolidado como uno de los artistas más influyentes de la música mexicana y ahora da un salto histórico al participar en ‘Lighter’, la primera canción oficial del Mundial 2026, en colaboración con el rapero estadounidense Jelly Roll. La FIFA dio a conocer un adelanto a través de sus redes sociales, generando gran expectativa entre fans del fútbol y la música.
A diferencia de sus éxitos en el género regional mexicano, ‘Lighter’ sorprende por su fusión de country y hip-hop, destacando la versatilidad de León y su capacidad para adaptarse a nuevos sonidos. Esta colaboración refleja la intención de la FIFA de integrar la música latina y estadounidense en un evento de alcance global, promoviendo la unión cultural a través del deporte.
Desde sus inicios, Carin León ha destacado por su voz potente y letras cargadas de emociones y vivencias cotidianas. Con el tiempo, ha roto récords en plataformas digitales, trascendiendo fronteras y posicionándose como un embajador de la música mexicana en el mundo. Además de interpretar, compone gran parte de su discografía y ha explorado géneros como la balada y el pop, lo que lo convierte en un artista ideal para proyectos internacionales.
Su participación en el álbum oficial del Mundial 2026 no solo reafirma su liderazgo en la escena musical, sino que también abre puertas para que otros artistas mexicanos incursionen en escenarios globales. El lanzamiento completo del álbum, con más artistas y temas por revelar, está programado para el viernes 20 de marzo.
Con ‘Lighter’, Carin León demuestra que la música regional mexicana puede evolucionar, fusionarse con otros estilos y convertirse en himno de una pasión universal: el fútbol.