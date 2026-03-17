Cazzu responde con indirecta a demanda de Christian Nodal

La rapera argentina Cazzu ha generado intensa especulación en redes sociales tras publicar un video en Instagram en el que canta parte de su tema 'Engreído', junto con imágenes de sus presentaciones y momentos con su hija Inti, fruto de su relación con el cantante mexicano Christian Nodal. La publicación, aparentemente inocua, ha sido interpretada por miles de seguidores como una contundente indirecta, justo después de que Nodal confirmara haber iniciado una demanda legal en contra de la artista en México.
Durante un encuentro con medios en la Feria del Caballo Texcoco 2026, Nodal reveló que el proceso legal busca proteger la integridad de su hija de dos años, argumentando preocupación por la exposición constante de la menor en las redes sociales de Cazzu. Aunque no dio detalles específicos del caso, el cantante de regional mexicano aseguró que la notificación ya fue enviada a Argentina, donde reside actualmente la madre de la niña.
En respuesta, aunque sin hacer mención directa al conflicto, Cazzu compartió un video en el que aparece con seguridad y actitud firme entonando: "Tú no mandas en mí, tú no decides por mí", estrofas clave de 'Engreído', tema que ya ha sido asociado en el pasado con tensiones entre ambos artistas. La publicación rápidamente se llenó de mensajes de apoyo. "No dejes que ningún hombre decida qué hacer y qué no sobre tu bebé y tu vida, sin importar quién sea. Quien lastima no tiene derecho a opinar en nada", escribió una usuaria. Otra agregó: "Como cuando tienes huevos, y bien puestos!!! Así se contesta".
Fuentes cercanas al caso indican que Cazzu también habría iniciado acciones legales en Argentina contra Nodal, relacionadas con la custodia compartida y el cumplimiento de obligaciones de manutención. Hasta el momento, ninguno de los dos artistas ha emitido un comunicado oficial ampliando los detalles de los procesos judiciales en curso.
El silencio público contrasta con la intensidad del intercambio simbólico a través de las redes, donde cada publicación es analizada al milímetro por sus seguidores. Mientras la batalla legal comienza a tomar forma en ambos países, la tensión entre la 'Nena Trampa' y el intérprete de 'Adiós Amor' parece lejos de resolverse.