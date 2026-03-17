Cazzu responde con indirecta a demanda de Christian Nodal

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Tras confirmar Christian Nodal que interpuso una demanda contra Cazzu en México, la rapera argentina publicó un video cantando 'Engreído' y fotos con su hija Inti, generando especulaciones sobre una respuesta directa. Fans interpretan el gesto como un mensaje de empoderamiento, mientras ambos artistas enfrentan procesos legales cruzados por custodia y manutención.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 17/03/2026 11:13 AM.
En Espectáculos y editada el 17/03/2026 10:33 AM.