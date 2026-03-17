Doña Alegría explota contra Marcela Mistral y acusa a Poncho de Nigris de orquestar polémica

Leticia Guajardo, más conocida en redes sociales como Doña Alegría, estalló públicamente contra su nuera Marcela Mistral tras no ser mencionada en el discurso de agradecimiento que ofreció tras vencer a Karely Ruiz en el Ring Royale 2026, evento de boxeo amateur que generó amplia cobertura mediática.
En una entrevista concedida al programa De Primera Mano, Guajardo expresó su molestia por haber sido omitida en el agradecimiento público de Mistral, a quien considera parte de su familia. "Me dolió mucho no escuchar mi nombre, siendo que siempre he estado al pendiente de ellos", afirmó.
Además, en una transmisión en vivo, Doña Alegría reveló que su hijo, el conductor Poncho de Nigris, le habría pedido apoyar públicamente a Karely Ruiz antes del combate, con el fin de generar controversia y llamar la atención en torno al evento. "Fue una estrategia de marketing, pero ahora siento que me usaron", señaló.
La polémica se intensificó tras las críticas que recibió en redes sociales por haber manifestado su descontento, lo que la llevó a aclarar su postura y exponer lo que calificó como una creciente tensión familiar. Hasta el momento, ni Marcela Mistral ni Poncho de Nigris se han pronunciado al respecto.
Marcela Mistral se coronó campeona del Ring Royale 2026 por decisión unánime, en un combate que reunió a miles de seguidores en redes sociales. Sin embargo, la victoria ha quedado opacada por la disputa familiar que ahora domina la conversación pública.