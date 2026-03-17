Doña Alegría explota contra Marcela Mistral y acusa a Poncho de Nigris de orquestar polémica

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Leticia Guajardo, conocida como Doña Alegría, criticó a su nuera Marcela Mistral por no ser mencionada en su discurso tras ganar el Ring Royale 2026, y acusó a su hijo Poncho de Nigris de pedirle apoyar a Karely Ruiz para generar controversia mediática.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 17/03/2026 12:40 PM.
En Espectáculos y editada el 17/03/2026 11:33 AM.