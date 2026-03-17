¡Ya salió! Dune: Parte Tres lanza su primer tráiler con tono oscuro y épico

La espera está por terminar. Dune: Parte Tres acaba de lanzar su primer tráiler oficial, ofreciendo a los fans un vistazo impactante de lo que será el cierre épico de la saga cinematográfica más ambiciosa del cine de ciencia ficción contemporáneo. El adelanto, revelado hoy, confirma el tono oscuro y reflexivo que caracteriza a Dune Messiah, novela de Frank Herbert en la que se basa esta entrega final.
El tráiler muestra a Paul Atreides, interpretado por Timothée Chalamet, ya consolidado como emperador del universo conocido, enfrentando las consecuencias de su ascenso al poder. Las imágenes destacan una guerra civil en expansión, tensiones religiosas y el costo humano de la profecía, elementos centrales del libro original.
El regreso de figuras clave como Zendaya como Chani y Florence Pugh como la princesa Irulan sugiere que sus personajes jugarán un rol fundamental en la trama, especialmente en la resistencia al culto que rodea a Paul.
Dirigida nuevamente por Denis Villeneuve, la cinta promete una experiencia visual monumental, especialmente en formatos IMAX, donde gran parte de la película fue filmada. El estreno está programado para el 18 de diciembre de 2024, exclusivamente en cines.
Con esta entrega, Villeneuve cerrará su adaptación de la primera trilogía de Herbert, dejando abierta la posibilidad de futuras historias en el universo de Dune, aunque aún sin confirmación oficial.