¡Ya salió! Dune: Parte Tres lanza su primer tráiler con tono oscuro y épico

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La tercera y última entrega de la saga Dune, dirigida por Denis Villeneuve, estrena su primer tráiler, revelando un tono más oscuro y anunciando su estreno en cines el 18 de diciembre de 2024.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 17/03/2026 01:30 PM.
En Espectáculos y editada el 17/03/2026 12:08 PM.