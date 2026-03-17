Frankie Muniz agradece cariño de fans mexicanos tras emotiva visita a la Ciudad de México

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El actor estadounidense Frankie Muniz expresó su gratitud en redes sociales tras participar como invitado de honor en la convención La Mole en la Ciudad de México, destacando el profundo impacto que 'Malcolm el de en medio' sigue teniendo en el público mexicano más de dos décadas después de su estreno.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 17/03/2026 09:12 AM.
En Espectáculos y editada el 17/03/2026 09:46 AM.