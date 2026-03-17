Frankie Muniz agradece cariño de fans mexicanos tras emotiva visita a la Ciudad de México

El actor estadounidense Frankie Muniz compartió un emotivo mensaje en redes sociales tras concluir su visita a la Ciudad de México, donde participó como invitado de honor en la convención La Mole los días 14 y 15 de marzo. Durante su estancia, el protagonista de Malcolm el de en medio se reencontró con cientos de fans, firmó autógrafos, posó para fotografías y participó en paneles en los que recordó momentos inolvidables de la serie que lo catapultó a la fama internacional.
"Acabo de llegar a casa desde Ciudad de México y aún me sorprende cada vez que visito México cuántas personas aman Malcolm aquí. Es increíble escuchar las historias de todos sobre lo mucho que significó para ellos la serie", escribió Muniz en su publicación, que rápidamente se llenó de comentarios de agradecimiento y recuerdos emotivos por parte de sus seguidores mexicanos.
La visita de Muniz confirmó el vínculo especial que mantiene la serie con el público mexicano. A más de 20 años de su estreno, Malcolm el de en medio sigue siendo un fenómeno cultural vigente, gracias a sus retransmisiones en televisión abierta, su disponibilidad en plataformas digitales y, en particular, al querido doblaje latino que ha consolidado frases icónicas en el imaginario colectivo y en la cultura de internet.
El éxito de la convención, con largas filas y una audiencia entusiasta, evidenció que la serie no solo forma parte de la infancia de una generación, sino que sigue celebrándose con pasión. Este cariño mutuo se intensifica con el próximo regreso de la historia: la miniserie La vida sigue siendo injusta, compuesta por cuatro episodios, se estrenará el 10 de abril de 2026 en Disney+ en México y toda Latinoamérica.
Este proyecto marcará el reencuentro del elenco original casi dos décadas después del final de la serie, explorando la vida adulta de Malcolm y su reencuentro con su caótica familia. Para los fans mexicanos, el regreso no solo es una noticia esperada, sino un reencuentro emocional con una parte fundamental de su formación cultural.