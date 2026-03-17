Jessy Bulbo causa polémica en Vive Latino con interpretación vocal inesperada

Durante la edición 2025 del Festival Vive Latino, uno de los momentos más comentados no provino de un headliner internacional, sino de la aparición sorpresa de Jessy Bulbo en uno de los tradicionales 'Momentos Indio'. La exintegrante de Las Ultrasónicas regresó a un escenario de gran formato tras varios años alejada de este tipo de eventos, provocando una ola de reacciones por su particular interpretación vocal.
Bulbo, reconocida por su estilo punk y actitud contracultural desde finales de los noventa, apareció sobre el escenario con un atuendo colorido y deslumbrante, marcando un claro distanciamiento de la estética rockera que la definió en sus inicios. Durante su actuación, interpretó éxitos como Qué Grosero y Monstruo Verde, tema incluido en la banda sonora de la película Perfume de Violetas, pero con una voz notablemente más grave y modificada respecto a su registro original.
El cambio vocal desconcertó a numerosos asistentes, quienes rápidamente viralizaron fragmentos del show en redes sociales. Entre los comentarios destacaron bromas como '¿Se le metió el espíritu de Lolita Ayala?' y teorías más serias: algunos usuarios especularon sobre posibles conflictos pasados por derechos de autor con su exbanda, mientras que otros defendieron la presentación como una reinterpretación artística intencional y valiente de su propio legado.
Jessy Bulbo, quien alcanzó fama individual con Maldito en 2006, ha mantenido una carrera ecléctica que fusiona punk, garage y experimentación sonora. Además, ha incursionado en la actuación con proyectos como El lenguaje de los machetes, consolidándose como una figura transversal del arte alternativo mexicano.
Su paso por el Vive Latino, aunque breve, reafirma su capacidad para generar debate y mantenerse como una figura irreverente dentro de la escena nacional. Mientras el festival celebró la nostalgia con figuras como Enanitos Verdes, Juanes y Lenny Kravitz, fue Bulbo quien dejó una huella inesperada —y polarizadora— en esta edición.