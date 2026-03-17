Jessy Bulbo causa polémica en Vive Latino con interpretación vocal inesperada

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La cantante Jessy Bulbo generó controversia durante su presentación sorpresa en el Vive Latino 2025, donde interpretó sus clásicos con una voz más grave y estética renovada, desatando reacciones encontradas entre el público y las redes sociales.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 17/03/2026 01:45 PM.
En Espectáculos y editada el 17/03/2026 12:22 PM.