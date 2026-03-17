José Ángel Bichir, en recuperación: familia descarta intento de suicidio

El actor José Ángel Bichir, de 38 años, fue dado de alta del hospital tras sufrir una caída desde el tercer piso de un edificio habitacional en la Ciudad de México el pasado 13 de marzo. Aunque su estado de salud no ha sido detallado públicamente, se sabe que abandonó el centro médico en silla de ruedas y se encuentra en proceso de recuperación.
En un comunicado difundido a través de redes sociales, Rosaura Bichir, hermana del actor, aclaró que José Ángel no intentó quitarse la vida de manera consciente, sino que atravesaba por una "crisis profunda" en el momento del accidente. La información fue retomada por la periodista de espectáculos Flor Rubio en su programa radiofónico, quien destacó que no se trata de un caso de intento de suicidio, sino de un episodio vinculado a una crisis de salud mental.
Tras su salida del hospital, el propio Bichir se enfrentó a los medios y expresó su confusión sobre lo sucedido: "Estoy muy mal, me siento muy mal. No entiendo muy bien qué está pasando, es como despertar de un sueño y no entender muy bien qué pasó". Aseguró que iniciará terapia psicológica para comprender y superar esta etapa.
Durante su hospitalización, sus padres, Odiseo Bichir y Patricia Pascual, estuvieron presentes en varias ocasiones, aunque se negaron a ofrecer declaraciones sobre el incidente, limitándose a confirmar que su hijo se encontraba estable. Hasta el momento, ni el actor ni sus familiares han proporcionado más detalles sobre el tratamiento médico recibido o las circunstancias exactas que rodearon el accidente.