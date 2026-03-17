José Ángel Bichir, en recuperación: familia descarta intento de suicidio

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El actor José Ángel Bichir fue dado de alta tras caer del tercer piso de un edificio en CDMX; su familia asegura que atravesaba por una crisis profunda, pero descarta un intento de suicidio. El actor iniciará terapia psicológica.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 17/03/2026 09:13 AM.
En Espectáculos y editada el 17/03/2026 10:00 AM.