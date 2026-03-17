Muere el actor John Alford en prisión tras ser condenado por agresión sexual contra menores

El actor británico John Alford, cuyo nombre real era John Shannon, falleció a los 54 años mientras cumplía una sentencia en prisión tras haber sido declarado culpable de agresión sexual contra dos menores de edad. La noticia fue confirmada por un portavoz del Servicio Penitenciario al medio BBC.
Alford, nacido el 30 de octubre de 1971, fue hallado sin vida en su celda. Las autoridades penitenciarias han anunciado que se abrirá una investigación independiente para esclarecer las circunstancias de su muerte, conforme al protocolo establecido en casos de fallecimientos dentro del sistema carcelario.
El actor saltó a la fama en Reino Unido por su papel como Robbie Wright en la serie infantil Grange Hill, producción de la BBC que marcó una generación. Posteriormente participó en la exitosa serie de emergencias London's Burning, donde actuó durante cinco temporadas hasta que fue despedido tras un arresto por tráfico de drogas.
Su carrera artística quedó opacada por una larga lista de problemas legales. En 2023, fue juzgado en el Tribunal de la Corona de St. Albans, donde fue hallado culpable de agredir sexualmente a dos adolescentes de 14 y 15 años en abril de 2022. Durante el juicio, se reveló que Alford había comprado vodka para las menores, quienes lo consumieron en una vivienda antes de que ocurrieran los abusos.
Además de este caso, el actor acumuló múltiples detenciones a lo largo de los años, incluyendo cargos por resistencia al arresto y posesión de sustancias ilícitas. Su historial judicial lo convirtió en una figura recurrente en los medios británicos más allá de su trabajo actoral.
John Alford será recordado tanto por su breve trayectoria en la televisión como por sus reiterados enfrentamientos con la justicia. Su muerte reabre el debate sobre el tratamiento de delincuentes sexuales en el sistema penitenciario y la vigilancia en centros de reclusión.