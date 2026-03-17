Muere el actor John Alford en prisión tras ser condenado por agresión sexual contra menores

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El actor británico John Alford, conocido por su participación en series como 'Grange Hill' y 'London's Burning', fue encontrado sin vida en prisión a los 54 años, donde cumplía sentencia tras ser declarado culpable de agresión sexual contra dos adolescentes. Se abrió una investigación para determinar las causas de su muerte.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 17/03/2026 09:13 AM.
En Espectáculos y editada el 17/03/2026 09:53 AM.