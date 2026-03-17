La Novia de Frankenstein: El final explicado desde una mirada feminista

La reciente reinterpretación de La Novia de Frankenstein, dirigida por Maggie Gyllenhaal y protagonizada por Jessie Buckley —ganadora del Oscar a Mejor Actriz— y Christian Bale, trasciende el género de terror para convertirse en un potente alegato feminista. Más allá de los sustos o la estética gótica, la película inquieta por las ideas que despierta: sobre el control, la identidad, la violencia de género y el castigo desigual que enfrentan las mujeres cuando desafían estructuras de poder.
El desenlace de la cinta marca un punto de quiebre narrativo y simbólico. Cuando Frankenstein revela a la Novia que la encontró en una fosa común y la reanimó con la ayuda de la Dra. Euphronious, se desmorona la fachada de un amor ideal. Le había ocultado la verdad: no eran pareja comprometida, como le hizo creer, y su nombre no era Penélope Rollers. Su conciencia habitaba un cuerpo que originalmente pertenecía a Aida, una mujer sumisa asesinada por su expareja tras un accidente provocado. Este descubrimiento no solo devela el engaño, sino que desata un proceso de reconstrucción identitaria radical.
La figura de Mary Shelley, presente como voz narrativa simbólica, invita a la Novia a un despertar: el de la autonomía femenina. Ya no es Penélope, ni Aida, ni propiedad de Frankenstein. Se convierte simplemente en la Novia, un acto de apropiación de su identidad más allá de los nombres impuestos. Frankenstein, en un giro inesperado, reconoce sus errores: su amor no era libre, sino posesivo. Al pedir perdón y aceptarla como compañera de vida en igualdad, comienza una transformación hacia una masculinidad consciente y no dominante.
Sin embargo, este momento de redención es truncado por la llegada de la policía, que dispara y mata a Frankenstein. Su muerte no es un accidente narrativo: ocurre justo cuando estaba dejando atrás su rol de controlador, lo que subraya una ironía trágica. Mientras él intenta cambiar, el sistema lo elimina. En contraste, la Novia —quien representa una amenaza al orden establecido por su existencia misma— sobrevive, pero enfrentará un destino incierto.
Este desenlace refleja una realidad documentada: las mujeres que cometen delitos similares a los de los hombres reciben condenas hasta un 30% más severas, según estudios de activistas en derechos humanos y perspectiva de género. La película retoma esta desigualdad estructural: cuando una mujer ejerce violencia —aunque sea en legítima defensa o como consecuencia de abusos—, el sistema responde con castigo extremo. El disparo final no es solo contra Frankenstein, sino contra la posibilidad de una relación equitativa.
La Novia de Frankenstein no es solo una historia de terror. Es un espejo de las violencias que persisten, de los cuerpos femeninos reclamados, de las verdades enterradas y de las identidades reconstruidas. Su final no ofrece consuelo fácil, sino una pregunta incómoda: ¿hasta cuándo se castigará más a quienes se atreven a despertar?