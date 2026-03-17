La Novia de Frankenstein: El final explicado desde una mirada feminista

...

La nueva adaptación de 'La Novia de Frankenstein', dirigida por Maggie Gyllenhaal y protagonizada por Jessie Buckley y Christian Bale, desata una poderosa lectura feminista en su desenlace. La revelación de una identidad robada, la violencia de género encubierta y el castigo desproporcionado a una mujer que desafía el orden patriarcal convierten a la cinta en un espejo de las desigualdades reales.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 17/03/2026 01:57 PM.
En Espectáculos y editada el 17/03/2026 12:14 PM.