Sergio Mayer solicita reincorporación a San Lázaro tras salida de 'La Casa de los Famosos'

El diputado federal Sergio Mayer solicitó su reincorporación a la Cámara de Diputados tras concluir su participación en el reality show La Casa de los Famosos, transmitido por Telemundo. El actor y cantante, quien pertenece al grupo parlamentario de Morena, dejó su curul el 17 de febrero bajo una licencia oficial para participar en el programa, del que salió el 9 de marzo.
Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y líder del grupo morenista en San Lázaro, confirmó que Mayer presentó por escrito su solicitud de regreso el viernes 13 de marzo. Monreal señaló que, hasta la fecha, la bancada no ha recibido notificación formal de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena sobre la suspensión de los derechos partidarios de Mayer, por lo que no se ha tomado ninguna medida respecto a su estatus parlamentario.
"Una vez que se reciba el oficio correspondiente, se procederá conforme a la ley y al derecho", indicó Monreal, quien se abstuvo de emitir juicios sobre la participación del legislador en el programa de entretenimiento. No obstante, reconoció el desempeño del diputado suplente Luis Morales, quien ocupó la curul durante los 20 días de ausencia de Mayer y cumplió con sus funciones legislativas.
El caso ha generado debate sobre la compatibilidad entre la función pública y la participación en espectáculos mediáticos, aunque por ahora Mayer mantiene su derecho a reintegrarse al Congreso mientras no exista una notificación oficial que lo inhabilite como militante de Morena.