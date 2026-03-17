Sergio Mayer solicita reincorporación a San Lázaro tras salida de 'La Casa de los Famosos'

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El diputado morenista Sergio Mayer presentó formalmente su solicitud de regreso a la Cámara de Diputados tras concluir su participación en el reality show 'La Casa de los Famosos'. La petición fue confirmada por Ricardo Monreal, quien indicó que se actuará conforme a derecho una vez que Morena notifique oficialmente la suspensión del legislador.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 17/03/2026 05:10 PM.
En Espectáculos y editada el 17/03/2026 04:43 PM.