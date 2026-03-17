Spider-Man: Brand New Day rompe esquema con tráiler fragmentado

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Marvel Studios lanza una estrategia sin precedentes para promocionar 'Spider-Man: Brand New Day': en lugar de un tráiler tradicional, distribuye fragmentos entre fans selectos en todo el mundo. El primer clip surgió en Perú, desatando una búsqueda digital global. La película se estrena el 31 de julio de 2026.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 17/03/2026 11:25 AM.
En Espectáculos y editada el 17/03/2026 10:53 AM.