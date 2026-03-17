Vanessa, cuarta eliminada de La Casa de los Famosos 2026 tras polémica señal de auxilio

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La actriz y conductora mexicana Vanessa fue eliminada este lunes de La Casa de los Famosos 2026, tras una semana marcada por altos niveles de tensión y violencia entre los participantes. Su salida generó conmoción tras realizar una misteriosa señal de auxilio durante la transmisión.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 17/03/2026 12:45 PM.
En Espectáculos y editada el 17/03/2026 11:35 AM.