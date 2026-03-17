Vanessa, cuarta eliminada de La Casa de los Famosos 2026 tras polémica señal de auxilio

La noche de eliminación en La Casa de los Famosos 2026 dejó conmocionado al público: Vanessa, reconocida actriz y conductora mexicana, se convirtió en la cuarta eliminada del reality show de Telemundo. La decisión fue tomada por el voto del público, tras una semana en la que todos los habitantes de la casa fueron nominados debido a los crecientes niveles de tensión y conductas violentas al interior del programa.
La eliminación, transmitida este lunes, marcó un antes y un después en la dinámica del reality. Vanessa, quien ha participado en exitosas telenovelas como La mentira, Llena de amor y Abismo de pasión, dejó huella no solo por su desempeño dentro de la competencia, sino por un alarmante gesto durante la emisión en vivo: realizó una señal de auxilio que rápidamente se volvió viral en redes sociales.
El momento, captado en segundos previos a la lectura del veredicto, generó preocupación entre sus seguidores y reacciones inmediatas en plataformas digitales. Aunque la producción no ha emitido un comunicado oficial al respecto, fuentes cercanas al programa indican que se activaron protocolos de bienestar para todos los participantes tras el incidente.
En contraste con la versión mexicana del reality, La Casa de los Famosos de Telemundo mantiene sus eliminaciones los lunes, consolidándose como uno de los momentos más esperados por la audiencia. Este ciclo ha reunido a una variada mezcla de personalidades: influencers, actores, modelos, atletas y figuras de realities anteriores, todos bajo una convivencia extrema que ha puesto a prueba sus límites emocionales y físicos.
Con la salida de Vanessa, la casa queda reducida a un grupo más pequeño, en el que las alianzas se resquebrajan y las estrategias se intensifican. El programa continúa generando altos índices de audiencia y debate en redes, posicionándose como uno de los formatos de entretenimiento más influyentes de la televisión hispana en 2026.