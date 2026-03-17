Zendaya desmiente boda con Tom Holland: 'Son fotos hechas con IA, cariño'

Los rumores sobre una boda secreta entre Zendaya y Tom Holland tomaron fuerza en redes sociales tras la circulación de imágenes aparentemente reales de una ceremonia nupcial. Sin embargo, la propia actriz acudió al programa Jimmy Kimmel Live! para aclarar la situación: "Cariño, son hechas con IA".
Las fotografías, que mostraban a la pareja en una ceremonia con asistencia de famosos como Robert Downey Jr., Tobey Maguire y Andrew Garfield, no eran reales. Se trataba de creaciones generadas por inteligencia artificial con un nivel de detalle tan alto que incluso personas cercanas a Zendaya llegaron a creer en la veracidad del evento.
"Amigos, familiares y fans me felicitaron. Gente que me conoce bien pensó que era verdad", reveló la actriz durante su entrevista. Para reforzar su mensaje, Zendaya mostró un video editado en el que el rostro de Holland aparecía superpuesto en una escena ficticia, bromeando sobre que ese era su "video de boda".
El caso no surgió de la nada. En semanas previas, el estilista Law Roach insinuó en una alfombra roja que la boda ya había ocurrido, lo que alimentó la especulación. Además, Zendaya ha sido vista usando un anillo dorado junto a su anillo de compromiso, gesto que muchos interpretaron como una señal de matrimonio.
La pareja, que se conoció durante el rodaje de Spider-Man y confirmó su relación en 2021, ha mantenido su vida personal en estricta privacidad. Aunque su compromiso se hizo público en 2024, no se han revelado detalles sobre una posible fecha de boda.
La publicación de una imagen falsa en Instagram superó los 10 millones de "me gusta", evidenciando el poder de la desinformación digital. Zendaya aprovechó la oportunidad para llamar la atención sobre el peligro de las tecnologías de IA cuando se usan sin contexto, recordando que lo que parece real no siempre lo es.
A pesar del aluvión de especulaciones, la actriz evitó dar declaraciones sobre su relación, manteniendo la discreción que ha caracterizado su trayectoria tanto en lo profesional como en lo personal.