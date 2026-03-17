Zendaya desmiente boda con Tom Holland: 'Son fotos hechas con IA, cariño'

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Zendaya rompió el silencio sobre los rumores de una supuesta boda secreta con Tom Holland, aclarando que las imágenes que circularon en redes sociales fueron creadas con inteligencia artificial. Durante su aparición en 'Jimmy Kimmel Live!', la actriz utilizó el humor para desmentir los falsos contenidos virales, que incluso engañaron a familiares y amigos. El caso reaviva la preocupación por la desinformación generada por tecnologías de IA en la industria del entretenimiento.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 17/03/2026 05:00 PM.
En Espectáculos y editada el 17/03/2026 04:38 PM.