Alana Flores acusa al equipo de Flor Vigna de agredir a su madre

La polémica estalló apenas horas después del anuncio oficial de la pelea de box entre las creadoras de contenido Alana Flores y Flor Vigna, programada para el domingo 26 de abril en la Arena CDMX como combate estelar de Supernova Génesis. Flores acusó a través de su cuenta de X (antes Twitter) que un integrante del equipo de su contrincante intentó agredir a su madre durante el evento de presentación.
Según relató la streamer mexicana, una persona que acompañaba a Flor Vigna le puso el pie a su madre mientras bajaba por unas escaleras, con la intención, aseguró, de hacerla caer. "La persona que venía con Flor le puso el pie a mi mamá en las escaleras para tumbarla. No te la vas a acabar", escribió Flores en un contundente mensaje que rápidamente se volvió viral.
La acusación desató una ola de reacciones en redes sociales, donde sus seguidores expresaron apoyo, mientras que otros cuestionaron si se trataba de una estrategia para generar expectativa antes del combate. Hasta el momento, ni Flor Vigna ni su equipo han emitido una declaración oficial sobre los hechos.
La tensión entre ambas creadoras comenzó cuando Vigna retó a Flores a pelear sin careta, petición que fue rechazada por la mexicana por razones de seguridad. El combate, que sustituye a la original contrincante Smadhi Zendejas, será el eje central de un evento que incluirá cuatro peleas de box y presentaciones musicales.
El enfrentamiento entre Alana Flores y Flor Vigna promete ser uno de los más esperados del año en el ámbito del entretenimiento digital y el deporte espectáculo. Todo apunta a que la rivalidad, ya intensa fuera del ring, se trasladará con fuerza al cuadrilátero el próximo 26 de abril.