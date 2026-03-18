Alana Flores acusa al equipo de Flor Vigna de agredir a su madre

...

La streamer mexicana Alana Flores aseguró que un integrante del equipo de Flor Vigna puso el pie a su madre para hacerla caer por las escaleras, y prometió venganza antes del combate pactado para el 26 de abril en la Arena CDMX.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 18/03/2026 08:33 AM.
En Espectáculos y editada el 18/03/2026 09:00 AM.