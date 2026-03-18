Andrea Legarreta cuenta cómo Bruno Mars la rechazó

Durante la emisión del matutino 'Hoy' este lunes 18 de marzo, la reconocida conductora Andrea Legarreta compartió un inusual pero significativo encuentro que tuvo con el cantante estadounidense Bruno Mars, en el que reveló que él rechazó su solicitud de tomarse una foto juntos.
El incidente ocurrió mientras ambos coincidieron en un restaurante. Legarreta, consciente de no interrumpir su desayuno, esperó pacientemente a que el artista terminara antes de acercársele. En inglés, le expresó su admiración por su música y le mencionó que era originaria de México, recibiendo una respuesta cálida y amable por parte del intérprete de 'Just the Way You Are'.
Sin embargo, al pedirle una fotografía, Bruno Mars declinó la invitación de forma respetuosa, explicando implícitamente que buscaba mantener un perfil bajo y evitar generar revuelo en el lugar. La presentadora aseguró que comprendió perfectamente su postura y no insistió.
'Y la verdad fue el más lindo para decirme que no, ja ja, ja', comentó entre risas durante el programa, destacando la elegancia con la que el cantante manejó la situación. Legarreta enfatizó que nunca intentó tomar una imagen sin permiso, respetando en todo momento la privacidad del músico.
El relato generó reacciones entre los televidentes, quienes elogiaron la madurez y profesionalismo de la conductora al manejar con naturalidad y buen humor un rechazo público. Andrea Legarreta, figura emblemática de Televisa desde los inicios de la transmisión nacional del matutino, volvió a demostrar su carisma y sensibilidad ante las circunstancias personales de los artistas.