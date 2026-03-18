Andrea Legarreta cuenta cómo Bruno Mars la rechazó

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La conductora de 'Hoy', Andrea Legarreta, contó en vivo cómo Bruno Mars le negó amablemente una fotografía durante un encuentro casual en un restaurante, respetando su privacidad y evitando llamar la atención.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 18/03/2026 12:49 PM.
En Espectáculos y editada el 18/03/2026 12:44 PM.