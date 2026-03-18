Doja Cat revela que cambia su apariencia para evitar a los paparazzis en público

La cantante Doja Cat ha vuelto a acaparar la atención del público, no solo por su música, sino por sus recientes declaraciones en una entrevista con la revista Vogue, en la que será portada en abril de 2026. En la conversación, la artista reveló que adopta una estrategia poco convencional para evitar ser perseguida por paparazzis y seguidores: modificar intencionalmente su apariencia para pasar desapercibida.
"A veces trato de verme 'fea' para que la gente no me filme en público", confesó Doja Cat, quien expresó su molestia ante la constante vigilancia mediática. "Me pone muy triste. ¿Voy a acercarme a alguien y decirle: '¡Deja de malditamente filmarme!' y gritarle? No, no lo voy a hacer. No quiero. Prefiero... cambiar cómo me veo", agregó.
La intérprete de éxitos como "Say So" y "Paint the Town Red" ha sido conocida por su estilo extravagante y su actitud irreverente ante la opinión pública. Sin embargo, en esta ocasión, profundizó en los desafíos de mantener una vida personal estable bajo la constante mirada del ojo público.
Este comentario llega semanas después de que Doja Cat sorprendiera a sus seguidores al revelar, a través de un video en TikTok el 13 de marzo de 2026, que vive con Trastorno Límite de la Personalidad. En el mensaje, explicó que ha estado en terapia durante ocho años y describió su proceso como complejo, pero fundamental para su bienestar emocional.
La confesión surgió mientras defendía a la cantante Chappell Roan de las críticas mediáticas, momento en el que decidió hablar con franqueza sobre su salud mental. "Ya no quiero fingir que todo está bien", dijo en aquel momento, reafirmando su compromiso con la autenticidad frente a su audiencia.
Doja Cat se ha convertido en una figura influyente no solo por su música, sino por su disposición a abordar temas personales con transparencia. Su próxima portada en Vogue promete profundizar en su evolución artística y personal, consolidando su figura como una de las más auténticas en la industria del entretenimiento contemporáneo.