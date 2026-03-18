Doja Cat revela que cambia su apariencia para evitar a los paparazzis en público

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En entrevista con Vogue, Doja Cat confesó que modifica su aspecto físico para pasar desapercibida en espacios públicos y evitar ser acosada por cámaras. La cantante también habló sobre su salud mental y su diagnóstico de Trastorno Límite de la Personalidad.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 18/03/2026 12:35 PM.
En Espectáculos y editada el 18/03/2026 12:46 PM.