Gustavo Adolfo Infante y Marco Chacón se enfrentan en audiencia judicial por demanda por daño moral

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El periodista Gustavo Adolfo Infante acudió este martes a una audiencia en el Poder Judicial de la Ciudad de México por una demanda de daño moral interpuesta por Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia. Ambos fueron captados juntos tras la comparecencia, generando polémica en redes. La abogada de Infante acusó a Chacón de mentir en sus declaraciones y anunció acciones legales por falsedad. El caso se enmarca en el conflicto legal derivado del caso entre Guardia e Imelda Tuñón por la patria potestad de José Julián Figueroa.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 18/03/2026 09:45 AM.
En Espectáculos y editada el 18/03/2026 09:28 AM.