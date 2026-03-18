Gustavo Adolfo Infante y Marco Chacón se enfrentan en audiencia judicial por demanda por daño moral

El periodista Gustavo Adolfo Infante acudió este martes a una audiencia en instalaciones del Poder Judicial de la Ciudad de México, en el marco de la demanda por daño moral que le presentó Marco Chacón, esposo de la actriz Maribel Guardia. El encuentro judicial generó amplia repercusión tras difundirse imágenes de ambos protagonistas en los juzgados, lo que encendió las redes sociales.
La audiencia, programada para las 11:00 horas, fue confirmada previamente por Infante durante su participación en los programas Sale el Sol y De Primera Mano, donde aseguró que no tendría problema en hablar tras su comparecencia. Sin embargo, tras concluir el proceso, no ofreció declaraciones directas, mientras su abogada, Mariana Gutiérrez, salió a deslindar responsabilidades.
Gutiérrez afirmó que Marco Chacón habría incurrido en falsedad en sus declaraciones judiciales y anunció que su cliente emprenderá acciones legales correspondientes, incluyendo la exigencia de que se cubran los honorarios de su defensa. Por su parte, Chacón, quien es abogado especializado en propiedad intelectual y entretenimiento, aclaró que no es litigante en materia penal o civil, y pidió respeto al proceso judicial, evitando "cantar victoria" antes de que se emita una resolución.
Este caso se inserta en el contexto del conflicto legal que enfrentan Maribel Guardia e Imelda Tuñón por la patria potestad de José Julián Figueroa, hijo del fallecido cantante Julián Figueroa. El conflicto se intensificó a finales de enero de 2025, cuando Guardia presentó una demanda por presunta violencia familiar y abuso de sustancias, lo que derivó en que el menor quedara bajo su cuidado mientras la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México realiza las investigaciones pertinentes.
Infante ha estado en el ojo del huracán por sus comentarios públicos sobre el caso, tanto en redes sociales como en sus programas, lo que le valió una orden de restricción por parte de Maribel Guardia. Las declaraciones del periodista han generado múltiples procesos legales, incluyendo esta demanda de Chacón, y mantienen en vilo a la opinión pública, que sigue de cerca cada desarrollo del caso.