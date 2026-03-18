Kelly Reales revela que terminó con Max Barz tras presunta infidelidad con Ricky Martin

...

La ex Miss Universo Kelly Reales aseguró que puso fin a su relación con Max Barz tras descubrir una supuesta infidelidad vinculada con el cantante Ricky Martin, durante una aparición en el reality 'El desorden de Marko'.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 18/03/2026 01:06 PM.
En Espectáculos y editada el 18/03/2026 12:50 PM.