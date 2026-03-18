Kelly Reales revela que terminó con Max Barz tras presunta infidelidad con Ricky Martin

La ex Miss Universo Kelly Reales reveló públicamente que la razón real de su separación con Max Barz fue una presunta infidelidad con el cantante Ricky Martin, desmintiendo versiones anteriores sobre diferencias personales y laborales.
Durante su participación en el reality El desorden de Marko, la modelo colombiana detalló que días antes de un viaje a Tailandia, su mejor amigo le mostró una historia en redes sociales que evidenciaba la cercanía entre su entonces pareja y el puertorriqueño. Aunque anteriormente había escuchado rumores sobre una posible relación, Reales afirmó que no les dio crédito hasta tener pruebas concretas.
La confirmación de la supuesta relación surgió tras imágenes difundidas en agosto de 2024, cuando Barz compartió una fotografía junto a Ricky Martin en Tailandia con el mensaje: “Otra reunión inesperada con este tipo @rickymartin”. El cantante, por su parte, también publicó contenido desde el mismo país en fechas coincidentes, lo que intensificó los cuestionamientos sobre su vínculo.
Estos hechos ocurren tras el anuncio del divorcio de Ricky Martin y Jwan Yosef, aunque el artista no ha confirmado ni desmentido una relación con Max Barz. Kelly Reales, quien fue designada Miss Universo Bolívar 2024, aseguró que la traición fue el detonante definitivo para poner fin a su relación sentimental.
Las declaraciones de la exreina de belleza han generado amplia repercusión en redes sociales, donde sus seguidores han expresado su apoyo bajo la etiqueta #teamkelly.