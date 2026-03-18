Lulu revela que Maurice Gibb de Bee Gees habría tenido un hijo en secreto durante su matrimonio

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La cantante británica Lulu afirmó en una reciente entrevista que Maurice Gibb, exintegrante de Bee Gees y su exesposo, habría tenido un hijo no reconocido durante los años en que estuvieron casados, según pruebas genéticas que le fueron mostradas décadas después de su divorcio.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 18/03/2026 10:56 AM.
En Espectáculos y editada el 18/03/2026 11:48 AM.