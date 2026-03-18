Cuenta de TikTok de hijo de Luis Miguel se vuelve viral, pero su autenticidad está en duda

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Una cuenta en TikTok bajo el nombre de Miguel Gallego Arámbula, hijo mayor de Luis Miguel y Aracely Arámbula, se ha vuelto viral tras superar los 100 mil seguidores en pocos días. Aunque no se confirma si el perfil es auténtico o utiliza imágenes generadas con inteligencia artificial, el contenido ha generado intensa especulación sobre su posible incursión en la farándula.

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 18/03/2026 09:55 AM.
En Espectáculos y editada el 18/03/2026 09:26 AM.