Cuenta de TikTok de hijo de Luis Miguel se vuelve viral, pero su autenticidad está en duda

Una cuenta en TikTok atribuida a Miguel Gallego Arámbula, hijo mayor de Luis Miguel y Aracely Arámbula, se ha vuelto tendencia en redes sociales tras superar los 100 mil seguidores en cuestión de días. Hasta el momento, el perfil —cuya autenticidad no ha sido confirmada— ha publicado dos imágenes que supuestamente corresponden al joven de 19 años, generando intensa especulación entre los usuarios.
Las imágenes difundidas en la plataforma no han sido verificadas, y existe la posibilidad de que hayan sido creadas con inteligencia artificial, tomando como base una fotografía previamente filtrada por el programa Ventaneando, que en marzo de 2026 captó a Miguel junto a su hermano Daniel y su madre en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Hasta la fecha, ni Aracely Arámbula ni el joven se han pronunciado al respecto.
El perfil, que utiliza el nombre completo Miguel Gallego Arámbula, ha acumulado más de 600 'me gusta' y crece rápidamente, alimentando rumores sobre una posible incursión de Miguel en el medio artístico. Recientemente, la conductora Andrea Legarreta, en el programa Hoy, reveló que los hijos de Arámbula han manifestado interés por incursionar como cantantes o actores, aunque la actriz no ha confirmado públicamente dichas aspiraciones.
Miguel, nacido en 2007, había permanecido en el anonimato durante más de una década, protegido por su madre. Su última aparición pública antes de 2026 fue en una portada de la revista ¡Hola! en julio de 2008, cuando era un bebé. Desde entonces, Aracely ha mantenido en reserva la vida personal de sus dos hijos con el cantante, evitando exponerlos ante los medios.
La reciente exposición mediática ha reavivado el interés del público no solo por su parecido físico con un joven Luis Miguel, sino también por el potencial artístico que algunos atribuyen al primogénito de la pareja. No obstante, persisten dudas sobre la legitimidad del perfil en TikTok, que podría tratarse de un caso de suplantación de identidad.
Hasta el momento, Aracely Arámbula no ha emitido declaración sobre la cuenta viral ni sobre los rumores que rodean el futuro profesional de su hijo.