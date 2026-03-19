Entre misterios, peleas y desapariciones: el árbol genealógico de Luis Miguel

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El árbol genealógico de Luis Miguel revela una historia marcada por el esplendor artístico y profundos enigmas familiares: la desaparición de su madre Marcela Basteri, la conflictiva relación con su padre Luisito Rey, el distanciamiento con sus hermanos y la discreción en torno a sus hijos han convertido su vida privada en un misterio público que persiste hasta hoy.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 19/03/2026 11:20 AM.
En Espectáculos y editada el 19/03/2026 09:14 AM.