Carlos Trejo denuncia 'victoria robada' tras pelea con Alfredo Adame y asegura que le deben dinero

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Tras perder por nocaut ante Alfredo Adame en 'Ring Royale', Carlos Trejo acusó un golpe ilegal durante el combate, calificó el resultado como un 'robo cínico' y exigió el pago de gastos de viaje a Monterrey, incluidos boletos de avión y hospedaje.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 19/03/2026 09:55 AM.
En Espectáculos y editada el 19/03/2026 08:42 AM.