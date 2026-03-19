Carlos Trejo denuncia 'victoria robada' tras pelea con Alfredo Adame y asegura que le deben dinero

Tras su derrota en el cuadrilátero frente a Alfredo Adame durante el evento Ring Royale, Carlos Trejo no se ha quedado callado y ya emitió sus primeras declaraciones públicas. El conocido actor y presentador, apodado el 'Cazafantasmas', aseguró que fue víctima de un 'robo cínico y descarado' tras recibir lo que considera un golpe ilegal durante el combate, específicamente un codazo no sancionado.
Trejo afirmó que la comisión de boxeo no tomó cartas en el asunto, lo que a su juicio invalida el triunfo del denominado 'Golden Boy'. 'Fue una victoria robada', sentenció en entrevista realizada 24 horas después del encuentro.
Además del reclamo deportivo, el protagonista de Los Cazafantasmas reveló un problema económico: aseguró que aún no le han pagado los gastos derivados de su participación en el evento. 'Señor Vargas, ya venga a pagar, por favor. Hoteles y hospedaje, porque si es un relajo y me quedaron a deber dos boletos de avión', expresó con tono de exigencia.
Pese a la derrota y las polémicas, Trejo mantiene firme su postura sobre una posible revancha. Confirmó que está dispuesto a volver al ring contra Alfredo Adame cuando se presente la oportunidad, lo que podría reavivar la tensión entre ambos actores en un próximo enfrentamiento.