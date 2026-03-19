Conoce el cast del live action de Scooby-Doo en Netflix, precuela juvenil de Mystery Inc

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Netflix confirmó el elenco principal de su próxima serie live action de Scooby-Doo, una precuela que mostrará los orígenes de Mystery Inc. con actores jóvenes como Mckenna Grace, Tanner Hagen y Abby Ryder Fortson. Frank Welker regresa como la voz de Scooby-Doo. La producción comenzará en abril de 2026, con estreno previsto para verano de 2027.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 19/03/2026 11:40 AM.
En Espectáculos y editada el 19/03/2026 09:18 AM.