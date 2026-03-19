Chuck Norris hospitalizado de emergencia en Hawái

El actor estadounidense Chuck Norris fue hospitalizado de emergencia en la isla de Kauai, en Hawái, según reportó el medio especializado TMZ. Aunque no se ha revelado la naturaleza exacta de su hospitalización, fuentes con conocimiento directo indicaron que el intérprete de Walker, Texas Ranger se encuentra "bien de ánimo".
Norris, cuyo nombre real es Carlos Ray Norris, cumplió 86 años el pasado 10 de marzo. Pese a su edad, el artista marcial ha mantenido una rutina de entrenamiento activa, como lo demostró en un video reciente publicado en redes sociales, donde aparece ejercitándose con un preparador físico.
Nacido en Ryan, Oklahoma, Norris alcanzó fama internacional en las décadas de 1980 y 1990 por sus películas de acción como Desaparecido en combate y La fuerza Delta. Antes de su carrera cinematográfica, destacó como campeón de artes marciales y entrenador de celebridades en Hollywood.
Además de su legado en el cine y la televisión, Norris se convirtió en un fenómeno de internet gracias a los populares "hechos de Chuck Norris", frases humorísticas que exageran sus habilidades hasta lo sobrenatural, consolidándolo como un ícono de la cultura pop.
Por el momento, ni su representante ni familiares han emitido un comunicado oficial sobre su estado de salud. Milenio seguirá atento a cualquier actualización al respecto.