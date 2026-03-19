Chuck Norris hospitalizado de emergencia en Hawái

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El actor y artista marcial Chuck Norris fue hospitalizado de emergencia en la isla de Kauai, Hawái, informó el medio TMZ. Aunque no se ha revelado la causa, fuentes cercanas indican que su estado de salud es estable y se encuentra 'bien de ánimo'. Norris cumplió 86 años el 10 de marzo.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 19/03/2026 01:01 PM.
En Espectáculos y editada el 19/03/2026 12:51 PM.