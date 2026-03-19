Extranjera se vuelve viral al mostrar inusual método de entrega de paquetes en México

La creadora de contenido polaca Dominika Malyska se convirtió en tendencia en redes sociales tras compartir un inusual método de entrega de paquetes en México, que contrastó fuertemente con los sistemas automatizados a los que está acostumbrada en Europa.
En un video ampliamente difundido, Malyska narró con humor cómo, tras realizar un pedido a domicilio, tuvo que salir a la calle para recoger su envío. Las imágenes muestran una escena inesperada: varios paquetes colocados sobre una jardinera de concreto, mientras un repartidor llama a los destinatarios por su nombre y verifica su identidad antes de entregar los paquetes.
"¿Esto es normal en México o me tocó nivel experto del caos?", cuestionó la joven, resaltando el contraste cultural que representó la experiencia. El clip, grabado en una colonia urbana no especificada, acumuló rápidamente miles de reproducciones y generó una ola de reacciones en plataformas como X (antes Twitter) y TikTok.
Usuarios mexicanos dividieron opiniones: algunos aseguraron nunca haber presenciado esta práctica, mientras que otros confirmaron que en ciertas zonas, especialmente donde las calles carecen de numeración clara o hay baja disponibilidad de residentes durante el día, este tipo de entregas es común. También participaron internautas de otros países, quienes compararon el sistema con métodos similares en sus regiones, particularmente en contextos con limitaciones logísticas.
Las críticas se centraron en la incomodidad para los consumidores, al romper con la promesa de entrega "a domicilio". No obstante, defensores del método argumentaron que ayuda a prevenir extravíos y optimiza rutas en entornos complejos.
El auge del comercio electrónico en México ha obligado a empresas de mensajería a adaptarse a realidades urbanas diversas. Desde fachadas sin placas hasta accesos restringidos, estas condiciones han impulsado soluciones prácticas, aunque no siempre formales. El caso de Malyska, más allá de lo anecdótico, pone en evidencia cómo las necesidades logísticas moldean prácticas cotidianas, generando respuestas funcionales, aunque sorprendentes para quienes las observan desde fuera.