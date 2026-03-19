Extranjera se vuelve viral al mostrar inusual método de entrega de paquetes en México

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La creadora de contenido polaca Dominika Malyska generó revuelo en redes al documentar cómo recibió su paquete en México: en una calle, sobre una jardinera, con entrega por llamada nominal. El video evidenció prácticas logísticas informales que generaron debate nacional e internacional.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 19/03/2026 09:45 AM.
En Espectáculos y editada el 19/03/2026 08:37 AM.