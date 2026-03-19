James Hetfield de Metallica se compromete con Adriana Gillett en romántica propuesta

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El vocalista de Metallica, James Hetfield, anunció su compromiso con Adriana Gillett tras una inusual y emotiva propuesta de matrimonio realizada bajo el agua durante un nado con tiburones ballena. La pareja, en una relación desde 2023, compartió imágenes del momento en redes sociales, mientras el músico se prepara para una ambiciosa residencia de la banda en Las Vegas.

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 19/03/2026 08:30 AM.
En Espectáculos y editada el 19/03/2026 08:23 AM.