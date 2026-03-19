James Hetfield de Metallica se compromete con Adriana Gillett en romántica propuesta

El vocalista y guitarrista de Metallica, James Hetfield, de 62 años, anunció su compromiso con Adriana Gillett tras una inolvidable propuesta de matrimonio bajo el agua, realizada durante un nado con tiburones ballena. La escena, calificada por Gillett como “la mejor sorpresa de cumpleaños”, tuvo lugar en un entorno marino donde Hetfield mostró un cartel plastificado con la pregunta: “¿Adriana Gillett, quieres casarte conmigo?”. La respuesta fue un pulgar hacia arriba, seguido de celebraciones bajo el agua.
El músico compartió la imagen en su cuenta de Instagram con el mensaje: “¡Dijo que sí!”. Gillett, de 45 años, también publicó las fotografías, incluyendo una imagen junto a uno de los tiburones ballena presentes. “Nadar con tiburones ballena en viernes 13 con la propuesta más única, especial y romántica que una Piscis podría imaginar. En un mar lleno de peces, nos encontramos el uno al otro. Gracias a Dios por unirnos”, escribió.
La pareja inició su relación en 2023 y ha mantenido una baja exposición mediática, limitando los detalles del compromiso a sus redes sociales. Este será el segundo matrimonio para Hetfield, quien presentó la solicitud de divorcio de su exesposa Francesca Tomasi en 2022, tras 25 años de matrimonio. La pareja tiene tres hijos: Cali, Castor y Marcella.
En entrevistas previas, Hetfield ha sido abierto sobre las dificultades que enfrentó durante su matrimonio anterior, especialmente por sus problemas con el alcohol. En 2017, reveló en el podcast de Joe Rogan que su exesposa lo expulsó del hogar, lo que lo llevó a buscar ayuda profesional. “Perder a mi familia era lo que más me asustaba”, confesó en aquel momento.
Paralelamente al anuncio personal, Metallica se prepara para una extensa residencia en el Sphere de Las Vegas bajo el nombre Life Burns Faster, que incluirá 24 presentaciones desde octubre de 2026 hasta marzo de 2027. La banda destacó que cada noche tendrá un repertorio diferente, en lo que califican como uno de sus proyectos en vivo más ambiciosos. Lars Ulrich afirmó que la residencia permitirá “reinventar cómo interactuamos con nuestros fans”.