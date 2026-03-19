Jessica Alba y Cash Warren cierran divorcio multimillonario tras 16 años de matrimonio

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Tras 16 años de matrimonio, Jessica Alba y Cash Warren finalizaron su divorcio con un acuerdo económico que incluye la división de activos, acciones de The Honest Company y pagos por regalías cinematográficas. No se establecieron pensiones alimenticias.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 19/03/2026 08:25 AM.
En Espectáculos y editada el 19/03/2026 08:18 AM.