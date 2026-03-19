Jessica Alba y Cash Warren cierran divorcio multimillonario tras 16 años de matrimonio

La actriz Jessica Alba y el productor Cash Warren cerraron oficialmente su divorcio el 12 de febrero de 2026, tras 16 años de matrimonio, en un acuerdo financiero que involucra millones de dólares en activos, participaciones empresariales y regalías cinematográficas. El pacto, revelado este martes, marca el fin de una de las uniones más duraderas en el mundo del entretenimiento mexicano y estadounidense.
Según documentos judiciales, Warren recibirá la mitad de los ingresos residuales generados por Alba a partir de proyectos realizados durante su matrimonio, iniciado en 2008. Esto incluye títulos como Sin City: A Dame to Kill For (2014), Little Fockers, Machete, Valentine’s Day y Trigger Warning. Se estima que solo por Sin City, Alba obtuvo entre uno y dos millones de dólares, lo que representa una parte significativa del flujo residual.
No obstante, la actriz conserva las regalías de sus trabajos previos al matrimonio, entre ellos Fantastic Four (2005), su secuela Rise of the Silver Surfer (2007), así como Honey y Never Been Kissed.
Uno de los puntos centrales del acuerdo es la distribución de acciones en The Honest Company, empresa cofundada por Alba en 2011. La compañía, valorada recientemente en 308 millones de dólares tras su oferta pública inicial, cederá a Warren un total de 1,170,058 acciones restringidas y 4,523,035 acciones certificadas restringidas.
Además, Alba realizará un pago global de 3 millones de dólares a Warren: 1.5 millones fueron liquidados inmediatamente y el resto está programado para 2027. No se acordaron pagos de manutención conyugal ni infantil, ya que ambos mantienen custodia compartida de sus hijos Haven, de 14 años, y Hayes, de ocho. Su hija mayor, Honor, de 17, ingresará este año a la Universidad de Yale, alma mater de Warren.
En cuanto a bienes materiales, Alba retendrá varias cuentas bancarias, joyas, ropa, muebles personales y vehículos como un Audi Q-6 E-tron y dos Kia Sportage (modelos 2025 y 2026). Warren conservará su BMW i7 2024. La colección de arte, muebles matrimoniales y millas aéreas serán divididos equitativamente. También se repartirán inversiones en empresas como Popchips, WeWork, Hopscout, Sona Labs y Telly Inc.
En lo personal, Alba mantiene una relación desde julio de 2025 con el actor Danny Ramirez, aunque no han hecho apariciones públicas formales como pareja. Por su parte, Warren ha sido vinculado sentimentalmente con la cantante Seanna Pereira y Hana Sun Doerr, egresada de UCLA.
Profesionalmente, Alba continúa activa en la industria del entretenimiento. Actualmente participa en The Mark, película de suspenso dirigida por Dakota Johnson. Mientras tanto, The Honest Company sigue expandiéndose en mercados latinoamericanos, consolidando su presencia en México y Colombia.