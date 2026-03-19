Karla Panini se defiende y revela cómo el escándalo afectó a sus hijas

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Karla Panini reaparece en tendencias tras una entrevista en 'Magenta y Cian' donde revela cómo el escándalo con Karla Luna y Américo Garza ha afectado a sus hijas; también anuncia nuevos videos en YouTube para aclarar su historia y desmentir vínculos con el crimen organizado.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 19/03/2026 04:42 PM.
En Espectáculos y editada el 19/03/2026 04:13 PM.