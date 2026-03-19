Karla Panini se defiende y revela cómo el escándalo afectó a sus hijas

Una vez más, Karla Panini se posicionó entre las principales tendencias de redes sociales tras reaparecer en una entrevista en el programa Magenta y Cian, donde abrió el capítulo más personal de su historia con Karla Luna y Américo Garza. A más de una década del escándalo por su relación con el entonces esposo de Luna, y casi ocho años después del fallecimiento de esta, Panini decidió hablar con mayor profundidad sobre el impacto que estos eventos han tenido en su familia, especialmente en sus hijas.
La comediante, conocida como la 'Lavandera Güera', reveló que el constante acoso mediático y las acusaciones infundadas han afectado emocionalmente a sus hijas menores, por lo que tomó la decisión de contarles con honestidad lo que sucedió. Panini vive con las dos hijas que Américo Garza tuvo con Karla Luna, además de su hija en común con él, Isabella.
En la entrevista, destacó que su principal motivación para hablar públicamente es proteger la imagen y bienestar de sus hijos: "La única opinión que me importa es la de mis hijos. Por eso siento que debo defenderme. Oye que si bruja, que si embrujé a no sé quién, ahora que hasta soy muñeca de la mafia. Si sigo permitiendo esas cosas, van a decir que soy líder de no sé qué", afirmó.
El caso volvió a tomar fuerza en redes sociales tras resurgir una entrevista de 2023 en la que Panini anunciaba la grabación de nuevos contenidos para su canal de YouTube junto a Américo Garza. En aquel material, adelantó que abordarían todo lo vivido con Karla Luna. La comediante explicó que decidió romper su silencio tras ser mencionada en el libro Las Señoras del Narco, de Anabel Hernández, donde 'Las Lavanderas' fueron vinculadas con Arturo Beltrán Leyva, líder del Cártel de los Beltrán Leyva.
En 2023, Panini ya había respondido a los señalamientos sobre supuestos vínculos con el crimen organizado. Ahora, cumple con su promesa de aclarar su historia mediante videos públicos, buscando desmentir rumores y proteger a su familia de nuevas especulaciones.