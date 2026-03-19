Kevin Spacey alcanza acuerdo con tres hombres que lo acusaban de agresión sexual

Tres hombres que acusaban al actor estadounidense Kevin Spacey de agresión sexual alcanzaron un acuerdo extrajudicial antes de que sus demandas civiles fueran llevadas a juicio en el Tribunal Superior de Londres, según documentos judiciales dados a conocer esta semana.
Los demandantes afirmaron que los incidentes ocurrieron entre 2000 y 2013, durante los cuales el ganador del Premio de la Academia habría cometido conductas de naturaleza sexual no consentida. Spacey ha negado de forma reiterada todas las acusaciones en su contra.
El juicio civil, programado para finales de este año, fue suspendido por la jueza Christina Lambert tras confirmarse que ambas partes llegaron a un arreglo. Los términos del acuerdo no fueron revelados públicamente, y el tribunal no emitió resolución sobre las costas procesales. Hasta la fecha, los representantes del actor no han emitido declaraciones al respecto.
Este caso se suma a una serie de procesos legales que han marcado la trayectoria reciente de Spacey. En 2023, fue juzgado en Londres por nueve presuntos delitos sexuales contra cuatro hombres, de los cuales fue absuelto en su totalidad. Dos de los demandantes civiles actuales participaron en ese proceso penal, aunque sus identidades permanecen protegidas por orden judicial.
Un año antes, en 2022, el actor también logró desestimar en Nueva York una demanda civil por 40 millones de dólares presentada por el actor Anthony Rapp, quien lo acusó de conducta inapropiada en 1997.
Kevin Spacey, de 66 años, fue una de las figuras más prominentes de Hollywood, con reconocimientos como dos premios Oscar: mejor actor de reparto por Sospechosos habituales (1995) y mejor actor por American Beauty (1999). También destacó en producciones como Glengarry Glen Ross, L.A. Confidential y la serie House of Cards. Entre 2004 y 2015 se desempeñó como director artístico del teatro Old Vic en Londres, cargo que terminó bajo escrutinio tras las primeras acusaciones en su contra.