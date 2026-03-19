Kevin Spacey alcanza acuerdo con tres hombres que lo acusaban de agresión sexual

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Tres hombres que acusaron al actor Kevin Spacey de agresión sexual entre 2000 y 2013 alcanzaron un acuerdo extrajudicial antes del juicio civil en Londres; los términos no fueron revelados y el proceso fue suspendido por orden judicial.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 19/03/2026 11:05 AM.
En Espectáculos y editada el 19/03/2026 09:09 AM.