Marcela Mistral se sometió a hipnosis antes de vencer a Karely Ruiz en 'Ring Royale'

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La conductora y esposa de Poncho de Nigris, Marcela Mistral, fue hipnotizada por el especialista John Milton antes de su pelea de boxeo amateur contra Karely Ruiz, en un intento por optimizar su rendimiento físico y mental. Tras la sesión, Mistral logró la victoria por decisión unánime.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 19/03/2026 05:31 PM.
En Espectáculos y editada el 19/03/2026 04:57 PM.