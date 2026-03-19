Marcela Mistral se sometió a hipnosis antes de vencer a Karely Ruiz en 'Ring Royale'

Marcela Mistral, conocida conductora, influencer y esposa del cantante Poncho de Nigris, recurrió a métodos poco convencionales para prepararse antes de su pelea de boxeo amateur frente a Karely Ruiz en el evento Ring Royale. La creadora de contenido se sometió a una sesión de hipnosis guiada por el reconocido hipnotista mexicano John Milton con el objetivo de mejorar su rendimiento físico y alcanzar el peso acordado para el combate.
La sesión tuvo lugar durante una invitación especial al podcast de Milton, donde Mistral no solo compartió aspectos íntimos de su vida personal, sino que también aceptó entrar en trance bajo la guía del especialista. Sentada en un sillón, cerró los ojos y realizó ejercicios de respiración profunda mientras Milton le daba indicaciones para potenciar su estado mental y físico.
El hipnotista enfocó la sesión en optimizar los entrenamientos de Mistral, aumentar su concentración y fortalecer su confianza antes del enfrentamiento. Al concluir, le brindó una motivación final para que subiera al ring con calma, pero firme en su propósito de ganar. Tras la experiencia, la influencer expresó sentirse en paz y agradeció el proceso, asegurando que notó una profunda sensación de calma durante la hipnosis.
El combate se llevó a cabo el domingo 15 de marzo, donde tras tres intensos rounds, el jurado otorgó la victoria a Marcela Mistral por decisión unánime, es decir, con todos los votos a su favor. Este resultado corona su preparación multidisciplinaria, que incluyó no solo entrenamiento físico riguroso, sino también técnicas mentales como la hipnosis.