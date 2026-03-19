María Elena Saldaña se desmaya en evento público; preocupación por su estado de salud

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La actriz María Elena Saldaña, conocida como 'La Güereja', se desvaneció durante un evento el 17 de marzo por un supuesto bajón de presión. Aunque el incidente quedó en un susto, su reaparición tras tres caídas en menos de medio año mantiene en alerta a sus seguidores.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 19/03/2026 09:45 AM.
En Espectáculos y editada el 19/03/2026 08:41 AM.