María Elena Saldaña se desmaya en evento público; preocupación por su estado de salud

La actriz mexicana María Elena Saldaña, reconocida como 'La Güereja', generó preocupación entre sus seguidores tras desmayarse durante un evento público el pasado 17 de marzo. El incidente ocurrió en la presentación del tema 'Culpable o Inocente', de Lucía Méndez y Alicia Villarreal, donde la intérprete de 62 años asistió como invitada especial.
Los periodistas Ana María Alvarado y Gustavo Adolfo Infante, presentes en el lugar, relataron en el programa 'Sale el Sol' cómo sucedieron los hechos. 'Oímos un azotón', detalló Infante, al recordar el momento en que Saldaña perdió el conocimiento. 'Entre Vero y Martha Guzmán corrieron a levantarla. Dijeron que se mareó, que se le bajó la presión', agregó.
Pese al susto, la actriz fue atendida en el lugar y decidió permanecer en el evento acompañada de su hija, María Belén. Hasta la fecha, Saldaña no ha emitido un comunicado oficial sobre su estado de salud, aunque reapareció en redes sociales para compartir su asistencia a una función de 'Matilda: El Musical'.
Este episodio es el tercero de este tipo en menos de seis meses. El primero ocurrió el 17 de octubre de 2025, cuando tropezó durante grabaciones de los promocionales de la serie 'Más vale sola'. En noviembre del mismo año, sufrió otra caída durante las grabaciones, lo que derivó en intensos dolores de cabeza y su hospitalización. En aquella ocasión, los médicos descartaron lesiones graves y fue dada de alta.
El nuevo desvanecimiento, atribuido a problemas de presión arterial, ha reavivado las preocupaciones sobre su salud. Hasta ahora, ni su representación ni familiares han ofrecido un reporte médico detallado. El público mantiene la expectativa de una declaración oficial por parte de la actriz, ícono del teatro y la televisión mexicana.