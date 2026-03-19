Miley Cyrus revela su lucha contra las adicciones y su camino hacia la sobriedad

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En una entrevista con Variety, Miley Cyrus habló abiertamente sobre su pasado con las drogas y el alcohol, reconociendo un periodo de descontrol que marcó su juventud. La cantante, hoy enfocada en su salud mental y bienestar, asegura que lleva años en sobriedad y ha aprendido a priorizar su crecimiento personal tras una etapa de excesos.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 19/03/2026 10:02 AM.
En Espectáculos y editada el 19/03/2026 08:43 AM.