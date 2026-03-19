Miley Cyrus revela su lucha contra las adicciones y su camino hacia la sobriedad

Tras el anuncio del regreso de Hannah Montana, Miley Cyrus ha vuelto al centro de la atención mediática, no solo por su carrera artística, sino por sus reflexiones sobre un pasado marcado por las adicciones. En una reciente entrevista con Variety, la cantante abrió el corazón y compartió detalles íntimos sobre su lucha contra las drogas y el alcohol, reconociendo que su etapa de excesos fue un periodo de descontrol del que hoy se siente distante.
“No es sorpresa que tuve mis experiencias con drogas y alcohol”, declaró Cyrus. “Estaba tan acostumbrada a vivir en un estado de euforia que nunca aprendí a bajar de ahí”. La artista, ganadora de un Grammy por su éxito Flowers, recordó que fue en 2017 cuando decidió cambiar su rumbo: anunció que llevaba tres semanas sin consumir marihuana ni alcohol y expresó su deseo de rodearse de personas que la impulsaran a crecer.
Durante su confesión, Miley reveló que en su etapa de excesos solía mentirle a su contador para ocultar gastos relacionados con sustancias, lo que calificó como un indicador claro de pérdida de control. “Ese tiempo fue de aprendizaje”, afirmó, subrayando que hoy prioriza su salud mental y emocional por encima de cualquier compromiso profesional.
Desde entonces, Cyrus ha construido una imagen renovada, combinando su carrera musical y actoral con un enfoque en el bienestar integral. Su transformación la ha convertido en un referente de resiliencia dentro de la industria del entretenimiento, especialmente para quienes enfrentan retos similares.
La revelación llega en un momento clave, con el anuncio de una nueva entrega de Hannah Montana, serie que la catapultó a la fama en su infancia. El regreso del personaje ha generado expectativa entre millones de fans que crecieron con ella, y ha reavivado el interés por su trayectoria personal y profesional.
Miley Cyrus, hoy de 31 años, representa una figura de superación, cuya historia resuena más allá del escenario: es un testimonio de que, incluso en medio de la fama y la presión, es posible reconstruirse y encontrar equilibrio.