Fallece Jordan Wright, exconcursante de 'The Only Way Is Essex', en Tailandia

El mundo del entretenimiento se encuentra de luto tras la trágica muerte de Jordan Wright, exestrella del reality show británico The Only Way Is Essex, quien fue encontrado sin vida en Tailandia a los 33 años de edad.
El cuerpo de Wright fue descubierto el pasado sábado 14 de marzo en una zanja de drenaje cerca de la playa de Bang Tao, en la isla de Phuket, según informaron medios internacionales y confirmó el teniente de policía Sutthirak Chuthong, de la comisaría de Choeng Thale.
De acuerdo con las autoridades, un trabajador fue quien halló el cadáver en posición boca abajo, vestido con una camisa gris y pantalones negros. Las investigaciones indican que Wright había sido reportado como desaparecido previamente, y que su cuerpo podría haber estado en el lugar varios días antes del hallazgo.
Las cámaras de vigilancia de la zona captaron imágenes del británico momentos antes de su muerte, en las que aparece corriendo de forma errática y actuando de manera inusual, lo que ha llevado a las autoridades a considerar posibles factores como alteraciones de salud mental o consumo de sustancias. Hasta el momento, no se ha revelado la causa oficial del deceso, aunque se presume que murió por ahogamiento.
La producción de The Only Way Is Essex emitió un comunicado a través de Deadline, expresando sus condolencias a la familia y seres queridos de Wright. "Estamos profundamente consternados por la triste noticia del fallecimiento de Jordan. Nuestros pensamientos están con sus seres queridos en este momento tan difícil".
Wright se dio a conocer en el programa de telerrealidad británico, emitido por ITV, que lo convirtió en una figura reconocida en el panorama mediático del Reino Unido. Su participación en el show lo llevó a participar en diversos proyectos televisivos y eventos públicos a lo largo de su carrera.
Las autoridades tailandesas continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias exactas de su muerte, mientras familiares y amigos se preparan para los trámites correspondientes para el traslado del cuerpo.