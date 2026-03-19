Fallece Jordan Wright, exconcursante de 'The Only Way Is Essex', en Tailandia

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El actor y personalidad televisiva británica Jordan Wright, de 33 años, fue encontrado sin vida en una zanja de drenaje en Phuket, Tailandia. Su cuerpo fue descubierto el sábado 14 de marzo tras haber sido reportado como desaparecido. Las autoridades investigan las circunstancias del deceso, aunque se presume que murió por ahogamiento.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 19/03/2026 05:10 PM.
En Espectáculos y editada el 19/03/2026 05:01 PM.