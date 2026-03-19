Mystikal se declara culpable de violación tras casi cuatro años de acusaciones

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El rapero estadounidense Mystikal, cuyo nombre real es Michael Tyler, se declaró culpable de un cargo de violación en Luisiana, reducido de primer grado, tras comparecer ante un tribunal. La sentencia se conocerá el 15 de junio, con una posible pena de hasta 20 años de prisión. El caso marca un nuevo capítulo en la historia criminal del artista, quien ya había cumplido condena por agresión sexual entre 2003 y 2010.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 19/03/2026 11:45 AM.
En Espectáculos y editada el 19/03/2026 09:22 AM.