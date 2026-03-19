Mystikal se declara culpable de violación tras casi cuatro años de acusaciones

El mundo del hip-hop quedó conmocionado este martes 17 de marzo tras conocerse que el rapero Mystikal, cuyo nombre real es Michael Tyler, se declaró culpable de un cargo de violación en una corte de Luisiana. La admisión de culpabilidad permitió que el delito fuera rebajado de violación en primer grado, mientras que las autoridades decidieron desestimar otros cargos, entre ellos daños criminales simples, detención ilegal, agresión con estrangulamiento en el ámbito doméstico y robo simple.
Según registros judiciales, la sentencia para Tyler se emitirá el próximo 15 de junio, fecha en la que podría enfrentar una pena máxima de 20 años de prisión. El artista, de 55 años, fue arrestado por estos hechos casi cuatro años atrás, en 2021, en el marco de una investigación que reavivó su historial delictivo.
Mystikal saltó a la fama en el año 2000 con su álbum Let's Get Ready, que alcanzó el número uno en las listas de Billboard, destacándose con éxitos como "Shake Ya Ass". Sin embargo, su carrera se vio truncada en 2003, cuando fue arrestado y posteriormente declarado culpable de agresión sexual. Tras cumplir seis años de prisión, fue liberado en 2010, pero nuevamente fue detenido en 2017 por cargos de violación y secuestro, aunque en esa ocasión fue liberado bajo una fianza de tres millones de dólares.
Desde entonces, Tyler ha permanecido registrado como delincuente sexual de por vida. Este nuevo caso representa un nuevo capítulo en su historial legal, que ha marcado su vida tanto dentro como fuera del escenario. Las autoridades de Luisiana continúan con los trámites previos a la sentencia final, que se espera genere amplio impacto en el entorno artístico y jurídico del estado.